Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сумнівається в бажанні очільника кремля володимира путіна досягти миру та вважає, що рф прагне повністю окупувати Україну. Про це заявила керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, передає УНН з посиланням на її інтерв'ю для Vanity Fair.

Деталі

За даними видання, серед членів команди президента США існували різні думки щодо того, чи може путін бути задоволений чимось меншим, ніж повна окупація України. Водночас сам Трамп вважав, що російський лідер не прагне миру.

Експерти вважають, що якби він зміг захопити решту Донецької області, то був би задоволений - зауважила Вайлз.

Проте, за даними видання, посилаючись, ймовірно, на представницю Білого дому, Трамп у приватних розмовах не поділяв таких сподівань і вважав, що Путін не прагне миру.

"Дональд Трамп думає, що (путін - ред.) хоче всю країну", - додала Вайлз.

Нагадаємо

Питання території є "найбільш проблемним" у переговорах про припинення війни, оскільки росія прагне повного контролю над окупованими землями. Україна не може погодитися на умови Вашингтона та москви без узгодження деталей, поки США продовжують тиснути.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається передавати контроль над Донбасом, а будь-які варіанти врегулювання конфлікту можуть передбачати створення економічних зон, проте не включають визнання Донбасу частиною росії.

