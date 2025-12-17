Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому

$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 грудня, 17:02 • 10140 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 18294 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 18095 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 21606 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 20982 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 24050 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 25337 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24359 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 29164 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24439 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
100%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина передала Україні дві обіцяні системи Patriot та дев’яту IRIS-T – Пісторіус16 грудня, 15:52 • 3038 перегляди
У військовій частині на Київщині викрили схему привласнення 15,5 млн гривень16 грудня, 15:56 • 3332 перегляди
Маск "наркоман", Венс "теоретик змови" – керівниця апарату Білого дому різко розкритикувала оточення Трампа 16 грудня, 16:09 • 5428 перегляди
Завтра у більшості областей України діятимуть графіки відключень16 грудня, 16:31 • 4570 перегляди
Інтернет удома без світла: у Мінцифри розповіли, як підʼєднати xPON 16 грудня, 16:49 • 5972 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 20237 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 33845 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 37544 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 77576 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 72247 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Борис Пісторіус
Наталія Калмикова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Польща
Латвія
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 45340 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 62586 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 62441 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 66032 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 100780 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
YouTube
MIM-104 Patriot
IRIS-T

Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз заявила, що Дональд Трамп сумнівається в бажанні володимира путіна досягти миру. Трамп вважає, що росія прагне повної окупації України.

Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сумнівається в бажанні очільника кремля володимира путіна досягти миру та вважає, що рф прагне повністю окупувати Україну. Про це заявила керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, передає УНН з посиланням на її інтерв'ю для Vanity Fair.  

Деталі

За даними видання, серед членів команди президента США існували різні думки щодо того, чи може путін бути задоволений чимось меншим, ніж повна окупація України. Водночас сам Трамп вважав, що російський лідер не прагне миру.

Експерти вважають, що якби він зміг захопити решту Донецької області, то був би задоволений

- зауважила Вайлз.

Проте, за даними видання, посилаючись, ймовірно, на представницю Білого дому, Трамп у приватних розмовах не поділяв таких сподівань і вважав, що Путін не прагне миру.

"Дональд Трамп думає, що (путін - ред.) хоче всю країну", - додала Вайлз.

Нагадаємо

Питання території є "найбільш проблемним" у переговорах про припинення війни, оскільки росія прагне повного контролю над окупованими землями. Україна не може погодитися на умови Вашингтона та москви без узгодження деталей, поки США продовжують тиснути.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається передавати контроль над Донбасом, а будь-які варіанти врегулювання конфлікту можуть передбачати створення економічних зон, проте не включають визнання Донбасу частиною росії. 

росія захоплює території в Україні найшвидшими темпами з початку війни - The Telegraph08.12.25, 01:03 • 12085 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Донецька область
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна