Територіальне питання залишається "проблемним" у переговорах між Україною та росією - ЗМІ

Ексклюзив
12:25 • 362 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 3920 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 11085 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 7084 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 9574 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 10571 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 8832 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 20953 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 11965 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23581 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 358 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 11084 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 20946 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 66042 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 75444 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 20946 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 49899 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 60269 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 61136 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 75235 перегляди
Територіальне питання залишається "проблемним" у переговорах між Україною та росією - ЗМІ

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Питання території є "найбільш проблемним" у переговорах про припинення війни, оскільки росія прагне повного контролю над окупованими землями. Україна не може погодитися на умови Вашингтона та москви без узгодження деталей, поки США продовжують тиснути.

Територіальне питання залишається "проблемним" у переговорах між Україною та росією - ЗМІ

Питання території залишається "найбільш проблемним" у переговорах про припинення війни між росією та Україною. Про це заявив чиновник, обізнаний з перебігом переговорів, напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського з європейськими союзниками в Лондоні, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Чиновник, який побажав залишитися анонімним, заявив, що російський диктатор володимир путін не хоче укладати угоду без отримання повного контролю над окупованими і анексованими територіями України.

Водночас поки американці продовжують тиснути, Україна не може погодитися на умови Вашингтона і москви без узгодження деталей.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування тим, що Президент України Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з американським "мирним планом".

До того ж син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо його спроби досягнути миру не матимуть успіху.

Водночас начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко сказав, що заяви про згоду росії на мирний план президента США Дональда Трампа є ілюзією.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
The Guardian
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон