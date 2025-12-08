Територіальне питання залишається "проблемним" у переговорах між Україною та росією - ЗМІ
Київ • УНН
Питання території є "найбільш проблемним" у переговорах про припинення війни, оскільки росія прагне повного контролю над окупованими землями. Україна не може погодитися на умови Вашингтона та москви без узгодження деталей, поки США продовжують тиснути.
Питання території залишається "найбільш проблемним" у переговорах про припинення війни між росією та Україною. Про це заявив чиновник, обізнаний з перебігом переговорів, напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського з європейськими союзниками в Лондоні, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Чиновник, який побажав залишитися анонімним, заявив, що російський диктатор володимир путін не хоче укладати угоду без отримання повного контролю над окупованими і анексованими територіями України.
Водночас поки американці продовжують тиснути, Україна не може погодитися на умови Вашингтона і москви без узгодження деталей.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп висловив розчарування тим, що Президент України Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з американським "мирним планом".
До того ж син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо його спроби досягнути миру не матимуть успіху.
Водночас начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко сказав, що заяви про згоду росії на мирний план президента США Дональда Трампа є ілюзією.