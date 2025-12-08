Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"

Президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Президент України Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з американським "мирним планом". Про це він заявив під час спілкування з журналістами на урочистостях у Центрі Кеннеді, куди прибув разом із дружиною Меланією, повідомляє УНН.

За словами Трампа, він обговорював ситуацію і з російським диктатором володимиром путіним, і з українськими лідерами, включно з Зеленським.

Я змушений сказати, що я дещо розчарований тим, що Президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому