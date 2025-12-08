Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп висловив розчарування, що Володимир Зеленський не ознайомився з американським "мирним планом". Трамп обговорював ситуацію з путіним та українськими лідерами, зазначивши, що команда Зеленського підтримує документ, але сам Зеленський "не виявив інтересу".
Президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Президент України Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з американським "мирним планом". Про це він заявив під час спілкування з журналістами на урочистостях у Центрі Кеннеді, куди прибув разом із дружиною Меланією, повідомляє УНН.
Деталі
За словами Трампа, він обговорював ситуацію і з російським диктатором володимиром путіним, і з українськими лідерами, включно з Зеленським.
Я змушений сказати, що я дещо розчарований тим, що Президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому
Він підкреслив, що, на його думку, українська команда підтримує документ, при цьому сам Зеленський поки не виявив інтересу.
Його команда в захваті від цього, але він - ні
Крім того, за його словами, росія нібито погодилася з умовами США, водночас рф "радше хотіла б отримати всю країну".
Нагадаємо
Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо його спроби досягнути миру не матимуть успіху.
Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian08.12.25, 01:00 • 4400 переглядiв