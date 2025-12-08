Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"

$42.180.00
7 грудня, 17:16 • 10786 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 17219 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 18745 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 23927 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 49554 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 60919 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 65680 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58413 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 60828 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57142 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Українські військові підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля на ДонеччиніPhotoVideo7 грудня, 16:20 • 5242 перегляди
Українські бійці вибили окупантів з села Тихе на ДніпропетровщиніVideo7 грудня, 16:56 • 4280 перегляди
Підліток загинув на станції "Видубичі" після ураження струмом на вагоні електрички7 грудня, 17:27 • 3832 перегляди
Повертався з похорону брата, загиблого від БПЛА: на Донбасі росіяни атакували дроном чоловікаVideo7 грудня, 17:55 • 3410 перегляди
Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian23:00 • 4274 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 51192 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 60707 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 72731 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 93971 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 80868 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Петр Павел
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Донецька область
Європа
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 41436 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 51562 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 52776 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 66849 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 64440 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Ту-95

Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування, що Володимир Зеленський не ознайомився з американським "мирним планом". Трамп обговорював ситуацію з путіним та українськими лідерами, зазначивши, що команда Зеленського підтримує документ, але сам Зеленський "не виявив інтересу".

Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"

Президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Президент України Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з американським "мирним планом". Про це він заявив під час спілкування з журналістами на урочистостях у Центрі Кеннеді, куди прибув разом із дружиною Меланією, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, він обговорював ситуацію і з російським диктатором володимиром путіним, і з українськими лідерами, включно з Зеленським.

Я змушений сказати, що я дещо розчарований тим, що Президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому

- сказав глава Білого дому.

Він підкреслив, що, на його думку, українська команда підтримує документ, при цьому сам Зеленський поки не виявив інтересу.

Його команда в захваті від цього, але він - ні

- зазначив Трамп.

Крім того, за його словами, росія нібито погодилася з умовами США, водночас рф "радше хотіла б отримати всю країну".

Нагадаємо

Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо його спроби досягнути миру не матимуть успіху.

  

Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian08.12.25, 01:00 • 4400 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна