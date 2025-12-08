Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian
Київ • УНН
Британський історик Тімоті Гартон Еш стверджує, що тільки Європа здатна допомогти Україні протистояти агресії рф та дипломатичній зраді США. Він наголошує на необхідності військової та економічної підтримки України для зміни стратегії путіна.
Лише від Європи нині залежить спроможність Україні пережити збройний напад рф та дипломатичну зраду Вашингтона. Про це у колонці для The Guardian під заголовком: "Тільки Європа може врятувати Україну від путіна та Трампа – але чи зробить це?" пише британський історик, журналіст і письменник Тімоті Гартон Еш, повідомляє УНН.
Деталі
Він нагадує, що російський диктатор володимир путін майже чотири роки веде повномасштабну війну проти України і цього тижня пригрозив, що росія "готова прямо зараз" до війни з Європою, якщо це буде потрібно, у свою чергу президент США Дональд Трамп продемонстрував, що Вашингтон "готовий продати Україну заради брудної угоди з путінською росією".
Його нова Стратегія національної безпеки США передбачає "культивування опору нинішній траєкторії розвитку Європи в європейських країнах". Скільки ще ясності вам потрібно?
На його переконання, якщо Європа зможе забезпечити достатню військову та економічну підтримку для України та економічний тиск на росію, то "в якийсь момент у 2026 чи 2027 році структура стимулів для путіна зміниться".
Його генерали скажуть йому: "Ми нікуди не просунемося", а його центральний банк скаже йому: "Економіка тріщить". Тоді припинення вогню вздовж існуючої лінії фронту стане більш імовірним. Важко уявити собі будь-який офіційний мирний договір, який могли б підписати і путін, і Зеленський, але довгострокове перемир'я є реалістичною можливістю
Він додає, що саме підтримка України - "це єдине, що може перетворити твердження "Європа може" на "Європа буде".
"Сила волі. Стратегічна рішучість. Бойовий дух. Сміливість поставити довгострокові колективні інтереси вище за короткострокові партійно-політичні можливості. Ми знаємо, що окремі країни робили надзвичайні речі попри всі труднощі в моменти екзистенційної небезпеки: Велика Британія у 1940 році, Україна у 2022 році. Але чи зможе наш різноманітний, складний, невпевнений у собі континент впоратися з цим серйозним, але все ж значно менш екстремальним викликом? Європа може, якщо забажає", - резюмує автор.
Нагадаємо
Лідери Європейського Союзу обговорять використання заморожених активів Росії для підтримки України на саміті 18 грудня.
