Лідери ЄС продовжать обговорення використання заморожених активів рф для України 18 грудня

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Лідери Європейського Союзу обговорять використання заморожених активів Росії для підтримки України на саміті 18 грудня. Бельгія має особливе становище у цьому питанні, а США намагаються заблокувати плани ЄС щодо використання цих активів.

Лідери Європейського Союзу продовжать обговорення задля пошуку прийнятного для усіх рішення щодо використання заморожених активів росії для підтримки України на наступному саміті Європейської Ради 18 грудня, повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

Про це йдеться в повідомленні речника німецького уряду після переговорів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера та президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн у Брюсселі.

Особливе становище Бельгії у питанні використання заморожених російських активів є незаперечним і має бути враховане таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик

- йдеться в заяві речника уряду ФРН Штефана Корнеліуса.

За інформацією DW, лідери погодилися, що час має вирішальне значення, враховуючи поточну геополітичну ситуацію, так само як фінансова підтримка України має вирішальне значення для безпеки Європи. 

Пропозиції Єврокомісії щодо фінансування України

Раніше Урсула фон дер Ляєн представила пропозиції, які дадуть змогу підтримати фінансові потреби України у 2026-2027 роках.

Єврокомісія пропонує державам-членам два можливі правові шляхи: позику Євросоюзу або "репараційний кредит". Позика полягає у "залученні коштів на ринках капіталу з використанням бюджету ЄС як гарантії та передачі цього капіталу Україні у вигляді позики".

Нагадаємо

США намагаються заблокувати плани ЄС щодо використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки кредиту Україні. Вашингтон вважає, що ці активи необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом та Москвою.

