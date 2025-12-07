Лидеры ЕС продолжат обсуждение использования замороженных активов РФ для Украины 18 декабря

Лидеры Европейского Союза продолжат обсуждение для поиска приемлемого для всех решения относительно использования замороженных активов России для поддержки Украины на следующем саммите Европейского Совета 18 декабря, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Подробности

Об этом говорится в сообщении представителя немецкого правительства после переговоров канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе.

Особое положение Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов неоспоримо и должно быть учтено таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск - говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

По информации DW, лидеры согласились, что время имеет решающее значение, учитывая текущую геополитическую ситуацию, так же как финансовая поддержка Украины имеет решающее значение для безопасности Европы.

Предложения Еврокомиссии по финансированию Украины

Ранее Урсула фон дер Ляйен представила предложения, которые позволят поддержать финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах.

Еврокомиссия предлагает государствам-членам два возможных правовых пути: заем Евросоюза или "репарационный кредит". Заем заключается в "привлечении средств на рынках капитала с использованием бюджета ЕС в качестве гарантии и передаче этого капитала Украине в виде займа".

Напомним

США пытаются заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки кредита Украине. Вашингтон считает, что эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

