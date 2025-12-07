$42.180.00
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 25965 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49 • 37007 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 36118 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 44823 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 49732 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
5 декабря, 14:41 • 36838 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
5 декабря, 11:17 • 72506 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 41276 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38007 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Эксклюзивы
Лидеры ЕС продолжат обсуждение использования замороженных активов РФ для Украины 18 декабря

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Лидеры Европейского Союза обсудят использование замороженных активов России для поддержки Украины на саммите 18 декабря. Бельгия занимает особое положение в этом вопросе, а США пытаются заблокировать планы ЕС по использованию этих активов.

Лидеры Европейского Союза продолжат обсуждение для поиска приемлемого для всех решения относительно использования замороженных активов России для поддержки Украины на следующем саммите Европейского Совета 18 декабря, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Подробности

Об этом говорится в сообщении представителя немецкого правительства после переговоров канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе.

Особое положение Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов неоспоримо и должно быть учтено таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск

- говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

По информации DW, лидеры согласились, что время имеет решающее значение, учитывая текущую геополитическую ситуацию, так же как финансовая поддержка Украины имеет решающее значение для безопасности Европы.

Предложения Еврокомиссии по финансированию Украины

Ранее Урсула фон дер Ляйен представила предложения, которые позволят поддержать финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах.

Еврокомиссия предлагает государствам-членам два возможных правовых пути: заем Евросоюза или "репарационный кредит". Заем заключается в "привлечении средств на рынках капитала с использованием бюджета ЕС в качестве гарантии и передаче этого капитала Украине в виде займа".

Напомним

США пытаются заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки кредита Украине. Вашингтон считает, что эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

«Финансовая поддержка Украины является центральной для европейской безопасности»: фон дер Ляйен встретилась с главами правительств ФРГ и Бельгии06.12.25, 03:31 • 9998 просмотров

Вита Зеленецкая

