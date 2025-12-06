«Финансовая поддержка Украины является центральной для европейской безопасности»: фон дер Ляйен встретилась с главами правительств ФРГ и Бельгии
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность финансовой поддержки Украины для европейской безопасности. Она также заявила, что ситуация Бельгии в отношении замороженных российских активов должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск.
Время имеет решающее значение, "учитывая текущую геополитическую ситуацию". Об этом после встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем для обмена мнениями о ситуации в Украине и замороженных российских активах заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.
Подробности
Она подчеркнула, что финансовая поддержка Украины имеет центральное значение для европейской безопасности.
У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу. Особая ситуация Бельгии по использованию замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск
Она добавила, что стороны договорились продолжить обсуждение с целью достижения консенсуса на заседании Европейского Совета 18 декабря.
Контекст
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что надеется на "плодотворную дискуссию" с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в пятницу относительно плана ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло и прибыл в Брюссель, чтобы убедить руководство Бельгии поддержать "репарационный кредит" Украине объемом 165 миллиардов евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, находящихся на бельгийской земле.
Британия готова передать Украине 8 миллиардов фунтов замороженных российских активов - The Times05.12.25, 07:28 • 3932 просмотра