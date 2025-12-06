«Финансовая поддержка Украины является центральной для европейской безопасности»: фон дер Ляйен встретилась с главами правительств ФРГ и Бельгии

$42.180.02
5 декабря, 18:15 • 13032 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 23706 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 21939 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 42278 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 32042 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 33459 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 44648 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 50288 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 42769 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 77213 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32
Что это вообще значит – отдавать свою землю? Сырский об отказе от территорий Украиной в рамках мирного плана5 декабря, 18:10
Алчевский металлургический комбинат, вероятно, атаковали дроны: в соцсетях появилось видеоVideo5 декабря, 19:00
кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозныйVideo22:31
Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы23:54
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 77213 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Елена Зеленская
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Киевская область
Fastiv
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06
Техника
Крылатая ракета
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

«Финансовая поддержка Украины является центральной для европейской безопасности»: фон дер Ляйен встретилась с главами правительств ФРГ и Бельгии

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность финансовой поддержки Украины для европейской безопасности. Она также заявила, что ситуация Бельгии в отношении замороженных российских активов должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск.

«Финансовая поддержка Украины является центральной для европейской безопасности»: фон дер Ляйен встретилась с главами правительств ФРГ и Бельгии

Время имеет решающее значение, "учитывая текущую геополитическую ситуацию". Об этом после встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем для обмена мнениями о ситуации в Украине и замороженных российских активах заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.

Подробности

Она подчеркнула, что финансовая поддержка Украины имеет центральное значение для европейской безопасности.

У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу. Особая ситуация Бельгии по использованию замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск

- написала фон дер Ляйен.

Она добавила, что стороны договорились продолжить обсуждение с целью достижения консенсуса на заседании Европейского Совета 18 декабря.

Контекст

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что надеется на "плодотворную дискуссию" с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в пятницу относительно плана ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло и прибыл в Брюссель, чтобы убедить руководство Бельгии поддержать "репарационный кредит" Украине объемом 165 миллиардов евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, находящихся на бельгийской земле.

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Барт Де Вевер
Европейская комиссия
Европейский совет
Фридрих Мерц
Брюссель
Бельгия
Германия
Урсула фон дер Ляйен
Украина