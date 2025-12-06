«Финансовая поддержка Украины является центральной для европейской безопасности»: фон дер Ляйен встретилась с главами правительств ФРГ и Бельгии

Время имеет решающее значение, "учитывая текущую геополитическую ситуацию". Об этом после встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем для обмена мнениями о ситуации в Украине и замороженных российских активах заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.

Подробности

Она подчеркнула, что финансовая поддержка Украины имеет центральное значение для европейской безопасности.

У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу. Особая ситуация Бельгии по использованию замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск - написала фон дер Ляйен.

Она добавила, что стороны договорились продолжить обсуждение с целью достижения консенсуса на заседании Европейского Совета 18 декабря.

Контекст

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что надеется на "плодотворную дискуссию" с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в пятницу относительно плана ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло и прибыл в Брюссель, чтобы убедить руководство Бельгии поддержать "репарационный кредит" Украине объемом 165 миллиардов евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, находящихся на бельгийской земле.

