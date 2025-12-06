$42.180.02
"Фінансова підтримка України є центральною для європейської безпеки": фон дер Ляєн зустрілася з главами урядів ФРН та Бельгії

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості фінансової підтримки України для європейської безпеки. Вона також заявила, що ситуація Бельгії щодо заморожених російських активів має бути вирішена так, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик.

"Фінансова підтримка України є центральною для європейської безпеки": фон дер Ляєн зустрілася з главами урядів ФРН та Бельгії

Час має вирішальне значення, "враховуючи поточну геополітичну ситуацію". Про це після зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем для обміну думками щодо ситуації в Україні та заморожених російських активів заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє УНН.

Деталі

Вона підкреслила, що фінансова підтримка України має центральне значення для європейської безпеки.

Ми мали дуже конструктивний обмін думками з цього питання. Особлива ситуація Бельгії щодо використання заморожених російських активів є незаперечною і має бути вирішена таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик

- написала фон дер Ляєн.

Вона додала, що сторони домовилися продовжити обговорення з метою досягнення консенсусу на засіданні Європейської Ради 18 грудня.

Контекст

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що сподівається на "плідну дискусію" з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у п'ятницю стосовно плану ЄС щодо використання заморожених російських активів для підтримки України.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував поїздку в Осло і прибув до Брюсселя, щоб переконати керівництво Бельгії підтримати "репараційний кредит" Україні обсягом 165 мільярдів євро, використовуючи грошову вартість заморожених російських державних активів, що знаходяться на бельгійській землі.

Вадим Хлюдзинський

