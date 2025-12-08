Спасти Украину от Путина и Трампа может только Европа – The Guardian

$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 8632 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 13721 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 16064 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 21440 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 47693 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 59566 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 64631 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 57828 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 60320 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56834 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
89%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы начали получать 6500 гривен помощи в рамках "Зимней поддержки": кто может претендовать на выплаты7 декабря, 13:57 • 4936 просмотра
Президент Чехии не исключил, что в будущем Европа начнет сбивать российские самолеты или дроны7 декабря, 14:19 • 4422 просмотра
"Аннушка разлила масло": россия объявила Роберта Бровди в розыск, реакция "Мадьяра" не заставила себя ждать7 декабря, 15:00 • 7828 просмотра
Атака рф на Печенежскую дамбу не будет иметь критического влияния на фронт - ВСУ7 декабря, 15:33 • 11299 просмотра
Экс-министра обороны времен Кучмы уволили с должности советника командующего Сил ТРОPhoto7 декабря, 15:50 • 6342 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 49749 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 59266 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 71456 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 92602 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 79710 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Павел
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Донецкая область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 40699 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 50519 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 51753 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 65765 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 63432 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Ту-95
Шахед-136

Спасти Украину от Путина и Трампа может только Европа – The Guardian

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Британский историк Тимоти Гартон Эш утверждает, что только Европа способна помочь Украине противостоять агрессии РФ и дипломатическому предательству США. Он подчеркивает необходимость военной и экономической поддержки Украины для изменения стратегии Путина.

Спасти Украину от Путина и Трампа может только Европа – The Guardian

Только от Европы сейчас зависит способность Украины пережить вооруженное нападение рф и дипломатическое предательство Вашингтона. Об этом в колонке для The Guardian под заголовком: "Только Европа может спасти Украину от путина и Трампа – но сделает ли это?" пишет британский историк, журналист и писатель Тимоти Гартон Эш, сообщает УНН.

Подробности

Он напоминает, что российский диктатор владимир путин почти четыре года ведет полномасштабную войну против Украины и на этой неделе пригрозил, что россия "готова прямо сейчас" к войне с Европой, если это потребуется, в свою очередь президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что Вашингтон "готов продать Украину ради грязной сделки с путинской россией".

Его новая Стратегия национальной безопасности США предусматривает "культивирование сопротивления нынешней траектории развития Европы в европейских странах". Сколько еще ясности вам нужно?

- спрашивает автор.

По его убеждению, если Европа сможет обеспечить достаточную военную и экономическую поддержку для Украины и экономическое давление на россию, то "в какой-то момент в 2026 или 2027 году структура стимулов для путина изменится".

Его генералы скажут ему: "Мы никуда не продвинемся", а его центральный банк скажет ему: "Экономика трещит". Тогда прекращение огня вдоль существующей линии фронта станет более вероятным. Трудно представить себе какой-либо официальный мирный договор, который могли бы подписать и путин, и Зеленский, но долгосрочное перемирие является реалистичной возможностью

- уверен Эш.

Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины03.12.25, 14:41 • 22774 просмотра

Он добавляет, что именно поддержка Украины - "это единственное, что может превратить утверждение "Европа может" в "Европа будет".

"Сила воли. Стратегическая решимость. Боевой дух. Смелость поставить долгосрочные коллективные интересы выше краткосрочных партийно-политических возможностей. Мы знаем, что отдельные страны делали чрезвычайные вещи вопреки всем трудностям в моменты экзистенциальной опасности: Великобритания в 1940 году, Украина в 2022 году. Но сможет ли наш разнообразный, сложный, неуверенный в себе континент справиться с этим серьезным, но все же значительно менее экстремальным вызовом? Европа может, если захочет", - резюмирует автор.

Напомним

Лидеры Европейского Союза обсудят использование замороженных активов России для поддержки Украины на саммите 18 декабря.

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС03.12.25, 05:01 • 33554 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Хранитель
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Украина