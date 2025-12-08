Спасти Украину от Путина и Трампа может только Европа – The Guardian

Только от Европы сейчас зависит способность Украины пережить вооруженное нападение рф и дипломатическое предательство Вашингтона. Об этом в колонке для The Guardian под заголовком: "Только Европа может спасти Украину от путина и Трампа – но сделает ли это?" пишет британский историк, журналист и писатель Тимоти Гартон Эш, сообщает УНН.

Подробности

Он напоминает, что российский диктатор владимир путин почти четыре года ведет полномасштабную войну против Украины и на этой неделе пригрозил, что россия "готова прямо сейчас" к войне с Европой, если это потребуется, в свою очередь президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что Вашингтон "готов продать Украину ради грязной сделки с путинской россией".

Его новая Стратегия национальной безопасности США предусматривает "культивирование сопротивления нынешней траектории развития Европы в европейских странах". Сколько еще ясности вам нужно? - спрашивает автор.

По его убеждению, если Европа сможет обеспечить достаточную военную и экономическую поддержку для Украины и экономическое давление на россию, то "в какой-то момент в 2026 или 2027 году структура стимулов для путина изменится".

Его генералы скажут ему: "Мы никуда не продвинемся", а его центральный банк скажет ему: "Экономика трещит". Тогда прекращение огня вдоль существующей линии фронта станет более вероятным. Трудно представить себе какой-либо официальный мирный договор, который могли бы подписать и путин, и Зеленский, но долгосрочное перемирие является реалистичной возможностью - уверен Эш.

Он добавляет, что именно поддержка Украины - "это единственное, что может превратить утверждение "Европа может" в "Европа будет".

"Сила воли. Стратегическая решимость. Боевой дух. Смелость поставить долгосрочные коллективные интересы выше краткосрочных партийно-политических возможностей. Мы знаем, что отдельные страны делали чрезвычайные вещи вопреки всем трудностям в моменты экзистенциальной опасности: Великобритания в 1940 году, Украина в 2022 году. Но сможет ли наш разнообразный, сложный, неуверенный в себе континент справиться с этим серьезным, но все же значительно менее экстремальным вызовом? Европа может, если захочет", - резюмирует автор.

Напомним

