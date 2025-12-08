$42.060.13
Ексклюзив
10:53 • 1998 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 1594 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 4066 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 6142 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 6442 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 16752 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 11619 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23279 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 35846 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 32285 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
росія не погоджувалася на мирний план Трампа, це ілюзія - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Заяви про згоду росії на мирний план президента США Дональда Трампа є ілюзією. росія затягує час для продовження наступальних спроб на фронті до весни.

росія не погоджувалася на мирний план Трампа, це ілюзія - ЦПД РНБО

Заяви про те, що росія вже погодилася на мирний план президента США Дональда Трампа є ілюзією. Про це написав в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, росія грає у затягування часу. Він уточнив, що помічник володимира путіна юрій ушаков взагалі говорив, що рф не згодна з низкою пропозицій США.

Мета рф сьогодні - тягнути час для продовження наступальних спроб на фронті до весни мінімум. Все інше - брехня

- йдеться в заяві Коваленка.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування тим, що Президент України Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з американським "мирним планом".

До того ж син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо його спроби досягнути миру не матимуть успіху.

Євген Устименко

російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп-молодший
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна