росія не погоджувалася на мирний план Трампа, це ілюзія - ЦПД РНБО

Заяви про те, що росія вже погодилася на мирний план президента США Дональда Трампа є ілюзією. Про це написав в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, росія грає у затягування часу. Він уточнив, що помічник володимира путіна юрій ушаков взагалі говорив, що рф не згодна з низкою пропозицій США.

Мета рф сьогодні - тягнути час для продовження наступальних спроб на фронті до весни мінімум. Все інше - брехня - йдеться в заяві Коваленка.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування тим, що Президент України Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з американським "мирним планом".

До того ж син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо його спроби досягнути миру не матимуть успіху.