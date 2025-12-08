россия не соглашалась на мирный план Трампа, это иллюзия - ЦПД СНБО

$42.060.13
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 2414 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 1880 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 4354 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 6386 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 6612 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 16903 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 11670 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 23323 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 35901 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
Популярные новости
Вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове, есть раненыеPhoto8 декабря, 01:35 • 10230 просмотра
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"8 декабря, 02:06 • 19641 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 19445 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo06:54 • 4504 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 7410 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:53 • 2414 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
08:10 • 16905 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 63837 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 73233 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 84609 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
08:10 • 16899 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 48745 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 59148 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 60062 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 74162 просмотра
россия не соглашалась на мирный план Трампа, это иллюзия - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Заявления о согласии россии на мирный план президента США Дональда Трампа являются иллюзией. россия затягивает время для продолжения наступательных попыток на фронте до весны.

россия не соглашалась на мирный план Трампа, это иллюзия - ЦПД СНБО

Заявления о том, что россия уже согласилась на мирный план президента США Дональда Трампа, являются иллюзией. Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

Как отметил Коваленко, россия играет в затягивание времени. Он уточнил, что помощник владимира путина юрий ушаков вообще говорил, что рф не согласна с рядом предложений США.

Цель рф сегодня - тянуть время для продолжения наступательных попыток на фронте до весны минимум. Все остальное - ложь

- говорится в заявлении Коваленко.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с американским "мирным планом".

К тому же сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что его отец может выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если его попытки достичь мира не увенчаются успехом.

Евгений Устименко

