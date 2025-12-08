россия не соглашалась на мирный план Трампа, это иллюзия - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Заявления о согласии россии на мирный план президента США Дональда Трампа являются иллюзией. россия затягивает время для продолжения наступательных попыток на фронте до весны.
Заявления о том, что россия уже согласилась на мирный план президента США Дональда Трампа, являются иллюзией. Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Подробности
Как отметил Коваленко, россия играет в затягивание времени. Он уточнил, что помощник владимира путина юрий ушаков вообще говорил, что рф не согласна с рядом предложений США.
Цель рф сегодня - тянуть время для продолжения наступательных попыток на фронте до весны минимум. Все остальное - ложь
Напомним
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с американским "мирным планом".
К тому же сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что его отец может выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если его попытки достичь мира не увенчаются успехом.