Территориальный вопрос остается "проблемным" в переговорах между Украиной и россией - The Guardian

$42.060.13
49.000.23
ukenru
11:28 • 3272 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 10241 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 6176 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 8686 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 10201 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 8472 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 20247 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 11922 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 23536 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 36199 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
89%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Норвегии разоблачили российскую операцию влияния на академическое и экспертное сообщество - ЦПД8 декабря, 03:09 • 4168 просмотра
Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров8 декабря, 03:43 • 5744 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 21307 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo06:54 • 7916 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 10549 просмотра
публикации
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 10229 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 20234 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 65630 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 75034 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 86360 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 20234 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 49690 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 60063 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 60940 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 75041 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Золото
Facebook

Территориальный вопрос остается "проблемным" в переговорах между Украиной и россией - The Guardian

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Вопрос территории является "наиболее проблемным" в переговорах о прекращении войны, поскольку россия стремится к полному контролю над оккупированными землями. Украина не может согласиться на условия Вашингтона и москвы без согласования деталей, пока США продолжают давить.

Территориальный вопрос остается "проблемным" в переговорах между Украиной и россией - The Guardian

Вопрос территории остается "наиболее проблемным" в переговорах о прекращении войны между россией и Украиной. Об этом в комментарии The Guardian заявил чиновник, знакомый с ходом переговоров, накануне встречи президента Владимира Зеленского с европейскими союзниками в Лондоне, сообщает УНН.

Подробности

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что российский диктатор владимир путин не хочет заключать сделку без получения полного контроля над оккупированными и аннексированными территориями Украины.

В то же время, пока американцы продолжают давить, Украина не может согласиться на условия Вашингтона и москвы без согласования деталей.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с американским "мирным планом".

К тому же сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что его отец может выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если его попытки достичь мира не увенчаются успехом.

В то же время начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко сказал, что заявления о согласии россии на мирный план президента США Дональда Трампа являются иллюзией.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Хранитель
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Лондон