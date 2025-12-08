Территориальный вопрос остается "проблемным" в переговорах между Украиной и россией - The Guardian

Вопрос территории остается "наиболее проблемным" в переговорах о прекращении войны между россией и Украиной. Об этом в комментарии The Guardian заявил чиновник, знакомый с ходом переговоров, накануне встречи президента Владимира Зеленского с европейскими союзниками в Лондоне, сообщает УНН.

Подробности

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что российский диктатор владимир путин не хочет заключать сделку без получения полного контроля над оккупированными и аннексированными территориями Украины.

В то же время, пока американцы продолжают давить, Украина не может согласиться на условия Вашингтона и москвы без согласования деталей.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с американским "мирным планом".

К тому же сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что его отец может выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если его попытки достичь мира не увенчаются успехом.

В то же время начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко сказал, что заявления о согласии россии на мирный план президента США Дональда Трампа являются иллюзией.