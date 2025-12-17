Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сомневается в желании главы кремля владимира путина достичь мира и считает, что рф стремится полностью оккупировать Украину. Об этом заявила руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, передает УНН со ссылкой на ее интервью для Vanity Fair.

Детали

По данным издания, среди членов команды президента США существовали разные мнения относительно того, может ли путин быть доволен чем-то меньшим, чем полная оккупация Украины. В то же время сам Трамп считал, что российский лидер не стремится к миру.

Эксперты считают, что если бы он смог захватить остальную часть Донецкой области, то был бы доволен - заметила Уайлз.

Однако, по данным издания, ссылаясь, вероятно, на представительницу Белого дома, Трамп в частных разговорах не разделял таких надежд и считал, что Путин не стремится к миру.

"Дональд Трамп думает, что (путин - ред.) хочет всю страну", - добавила Уайлз.

Напомним

Вопрос территории является "наиболее проблемным" в переговорах о прекращении войны, поскольку россия стремится к полному контролю над оккупированными землями. Украина не может согласиться на условия Вашингтона и москвы без согласования деталей, пока США продолжают давить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается передавать контроль над Донбассом, а любые варианты урегулирования конфликта могут предусматривать создание экономических зон, однако не включают признание Донбасса частью россии.

