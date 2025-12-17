Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома

$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 декабря, 17:02 • 10283 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 18757 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 18450 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 21961 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 21240 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 24207 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 25479 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24381 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29186 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24462 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
100%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Германия передала Украине две обещанные системы Patriot и девятую IRIS-T – Писториус16 декабря, 15:52 • 3424 просмотра
В воинской части на Киевщине разоблачили схему присвоения 15,5 млн гривен16 декабря, 15:56 • 3678 просмотра
Маск "наркоман", Вэнс "теоретик заговора" – руководитель аппарата Белого дома резко раскритиковала окружение Трампа16 декабря, 16:09 • 5830 просмотра
Завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений16 декабря, 16:31 • 4976 просмотра
Интернет дома без света: в Минцифры рассказали, как подключить xPON16 декабря, 16:49 • 6400 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 20407 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 34023 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 37688 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 77737 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 72397 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Борис Писториус
Наталья Калмыкова
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Польша
Латвия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 45404 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 62674 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 62528 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 66120 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 100872 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
YouTube
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т

Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что Дональд Трамп сомневается в желании владимира путина достичь мира. Трамп считает, что россия стремится к полной оккупации Украины.

Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сомневается в желании главы кремля владимира путина достичь мира и считает, что рф стремится полностью оккупировать Украину. Об этом заявила руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, передает УНН со ссылкой на ее интервью для Vanity Fair.

Детали

По данным издания, среди членов команды президента США существовали разные мнения относительно того, может ли путин быть доволен чем-то меньшим, чем полная оккупация Украины. В то же время сам Трамп считал, что российский лидер не стремится к миру.

Эксперты считают, что если бы он смог захватить остальную часть Донецкой области, то был бы доволен

- заметила Уайлз.

Однако, по данным издания, ссылаясь, вероятно, на представительницу Белого дома, Трамп в частных разговорах не разделял таких надежд и считал, что Путин не стремится к миру.

"Дональд Трамп думает, что (путин - ред.) хочет всю страну", - добавила Уайлз.

Напомним

Вопрос территории является "наиболее проблемным" в переговорах о прекращении войны, поскольку россия стремится к полному контролю над оккупированными землями. Украина не может согласиться на условия Вашингтона и москвы без согласования деталей, пока США продолжают давить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается передавать контроль над Донбассом, а любые варианты урегулирования конфликта могут предусматривать создание экономических зон, однако не включают признание Донбасса частью россии.

Россия захватывает территории в Украине самыми быстрыми темпами с начала войны – The Telegraph08.12.25, 01:03 • 12089 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина