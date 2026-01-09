Зеленский обновил состав Ставки: утвердил Буданова и Иващенко, а Дейнеку — вывел

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего – утвердил в персональном составе заместителя министра Боева, главу ОП Буданова и начальника ГУР Иващенко, а экс-руководителя ГПСУ Дейнеко – вывел, передает УНН.

Детали

Своим указом №39/2026 Зеленский постановил утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц:

Боев Сергей Сергеевич — заместитель министра обороны Украины;

Буданов Кирилл Алексеевич — Руководитель Офиса Президента Украины;

Иващенко Олег Иванович — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, Президент вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Сергея Дейнеко.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования - указано в документе.

