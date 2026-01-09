Зеленский обновил состав Ставки: утвердил Буданова и Иващенко, а Дейнеку — вывел
Киев • УНН
Президент Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В состав вошли заместитель министра обороны Боев, глава ОП Буданов и начальник ГУР Иващенко, а экс-руководитель ГПСУ Дейнека выведен.
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего – утвердил в персональном составе заместителя министра Боева, главу ОП Буданова и начальника ГУР Иващенко, а экс-руководителя ГПСУ Дейнеко – вывел, передает УНН.
Детали
Своим указом №39/2026 Зеленский постановил утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц:
- Боев Сергей Сергеевич — заместитель министра обороны Украины;
- Буданов Кирилл Алексеевич — Руководитель Офиса Президента Украины;
- Иващенко Олег Иванович — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Кроме того, Президент вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Сергея Дейнеко.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования
