Зеленский обновил состав Ставки: утвердил Буданова и Иващенко, а Дейнеку — вывел

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 1650 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 6314 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 10181 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 11121 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 13106 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 10616 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 11135 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 7512 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 12245 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 13135 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
84%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов9 января, 06:46 • 24677 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 35066 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 27837 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 12704 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления9 января, 09:56 • 25285 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 640 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 53631 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 82041 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 56397 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 79081 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Джон Хили
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Одесса
Франция
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 56368 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 58885 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 80716 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 99200 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 139845 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)
MIM-104 Patriot

Зеленский обновил состав Ставки: утвердил Буданова и Иващенко, а Дейнеку — вывел

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В состав вошли заместитель министра обороны Боев, глава ОП Буданов и начальник ГУР Иващенко, а экс-руководитель ГПСУ Дейнека выведен.

Зеленский обновил состав Ставки: утвердил Буданова и Иващенко, а Дейнеку — вывел

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего – утвердил в персональном составе заместителя министра Боева, главу ОП Буданова и начальника ГУР Иващенко, а экс-руководителя ГПСУ Дейнеко – вывел, передает УНН.

Детали

Своим указом №39/2026 Зеленский постановил утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц:

  • Боев Сергей Сергеевич — заместитель министра обороны Украины;
    • Буданов Кирилл Алексеевич — Руководитель Офиса Президента Украины;
      • Иващенко Олег Иванович — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

        Кроме того, Президент вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Сергея Дейнеко.

        Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования

        - указано в документе.

        Глава Госпогранслужбы Дейнеко стал советником главы МВД Украины04.01.26, 13:04 • 5467 просмотров

        Антонина Туманова

        Политика
        Военное положение
        Война в Украине
        Офис Президента Украины
        Главное управление разведки Украины
        Кирилл Буданов
        Владимир Зеленский