Глава Госпогранслужбы Дейнеко стал советником главы МВД Украины
Киев • УНН
Сергей Дейнеко, глава Государственной пограничной службы Украины, назначен советником министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. После реабилитации он возглавит боевое подразделение Госпогранслужбы.
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко назначен советником министра внутренних дел Украины. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
Подробности
В то же время Дейнеко не оставит военного дела. Как отметил Клименко, после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы.
Имел искренний разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы. Ценю как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем 6 лет на посту главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения. На посту советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы
Напомним
Президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины. Он поблагодарил Шмыгаля за работу в Минобороны и отметил важность системности для украинской энергетики.
Также Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров может занять должность министра обороны Украины.
Кроме того, он заявил, что заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем нового руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова.