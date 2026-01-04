Глава Госпогранслужбы Дейнеко стал советником главы МВД Украины

$42.170.00
49.550.00
ukenru
09:34 • 4312 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 27560 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 39143 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 48904 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 50848 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 47916 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 61512 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 82433 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 69023 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 89420 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.1м/с
68%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Демократы обвинили Трампа во лжи относительно Венесуэлы и требуют план управления страной4 января, 01:38 • 11943 просмотра
Секретный беспилотник-невидимка RQ-170 замечен в Пуэрто-Рико после ударов по Венесуэле4 января, 02:12 • 4796 просмотра
Сирия начала обмен валюты: с банкнот убрали портреты Асадов4 января, 02:31 • 5426 просмотра
Президент Венесуэлы Мадуро доставлен в изолятор Бруклина после захвата4 января, 03:49 • 7922 просмотра
Массированная атака дронов на Москву: взрывы в Подмосковье и закрытые аэропорты4 января, 04:24 • 13441 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 80803 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 99571 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 110570 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 247246 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 181845 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Музыкант
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 16700 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 65306 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 74888 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 72359 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 181845 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
The New York Times

Глава Госпогранслужбы Дейнеко стал советником главы МВД Украины

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Сергей Дейнеко, глава Государственной пограничной службы Украины, назначен советником министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. После реабилитации он возглавит боевое подразделение Госпогранслужбы.

Глава Госпогранслужбы Дейнеко стал советником главы МВД Украины
Фото: ГПСУ

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко назначен советником министра внутренних дел Украины. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Подробности

В то же время Дейнеко не оставит военного дела. Как отметил Клименко, после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы.

Имел искренний разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы. Ценю как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем 6 лет на посту главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения. На посту советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы

- говорится в заявлении Клименко.

Напомним

Президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины. Он поблагодарил Шмыгаля за работу в Минобороны и отметил важность системности для украинской энергетики.

Также Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров может занять должность министра обороны Украины.

Кроме того, он заявил, что заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем нового руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Михаил Федоров
Министерство иностранных дел Украины
Министерство обороны Украины
Государственная пограничная служба Украины
Сергей Кислыця
Игорь Клименко
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль