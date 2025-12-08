Россия захватывает территории в Украине самыми быстрыми темпами с начала войны – The Telegraph

Россия захватывает территории в Украине одними из самых быстрых темпов с начала полномасштабного вторжения, тогда как мирные переговоры зашли в тупик. Об этом говорится в материале The Telegraph, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что кремлевская армия захватила 200 квадратных миль (примерно 518 квадратных километров - ред.) территории в ноябре, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Эти достижения, вероятно, помогут убедить господина Трампа, что мир должен быть установлен на условиях России, и что отправка оружия и помощи Киеву является пустой тратой - предполагают авторы.

Издание указывает, что в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет принимать Президента Украины Владимира Зеленского на очередном раунде экстренных переговоров на Даунинг-стрит вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Поспешно организованный саммит, похоже, является попыткой гарантировать, что Украина не будет "предана" во время мирного процесса с Россией под руководством США – опасение, на которое господин Макрон намекал ранее на этой неделе - отмечает издание.

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение оккупантов в центре города - группировка "Восток"

В то же время авторы добавляют, что аналитики ожидают замедления продвижения россиян на фронте: так, России может понадобиться еще несколько лет, чтобы захватить остальную часть Донбасса – "приз, которого больше всего жаждет Путин и который надежно защищен "городами-крепостями" Краматорском и Славянском".

"С наступлением зимы ожидается замедление темпов продвижения России. И все же, сигнализируя Вашингтону, Путин приказал российским военным готовиться к зимним боям, намекая, что он не будет смягчать свои территориальные требования", - резюмирует издание.

Напомним

По данным аналитиков, опрошенных The New York Times, ситуация на поле боя для Украины ухудшается на фоне активного продвижения российских войск на нескольких направлениях и мирных переговоров под руководством США.

Зеленский встретится со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне - The Independent