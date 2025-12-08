Россия захватывает территории в Украине самыми быстрыми темпами с начала войны – The Telegraph

$42.180.00
49.230.00
ukenru
7 декабря, 17:16 • 9726 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 15040 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 17018 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 22314 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 48327 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 60017 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 64986 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 58032 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 60493 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56951 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.8м/с
88%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент Чехии не исключил, что в будущем Европа начнет сбивать российские самолеты или дроны7 декабря, 14:19 • 5524 просмотра
"Аннушка разлила масло": россия объявила Роберта Бровди в розыск, реакция "Мадьяра" не заставила себя ждать7 декабря, 15:00 • 8994 просмотра
Соцсеть Х Маска заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после штрафа7 декабря, 15:13 • 4396 просмотра
Атака рф на Печенежскую дамбу не будет иметь критического влияния на фронт - ВСУ7 декабря, 15:33 • 11876 просмотра
Экс-министра обороны времен Кучмы уволили с должности советника командующего Сил ТРОPhoto7 декабря, 15:50 • 7484 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 50292 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 59822 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 71938 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 93122 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 80147 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Павел
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 40995 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 50923 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 52142 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 66165 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 63797 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Ту-95

Россия захватывает территории в Украине самыми быстрыми темпами с начала войны – The Telegraph

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Россия захватила более 500 квадратных километров территории в ноябре, что вдвое больше, чем в прошлом месяце. В то же время с наступлением зимы аналитики ожидают замедления продвижения россиян на фронте.

Россия захватывает территории в Украине самыми быстрыми темпами с начала войны – The Telegraph

Россия захватывает территории в Украине одними из самых быстрых темпов с начала полномасштабного вторжения, тогда как мирные переговоры зашли в тупик. Об этом говорится в материале The Telegraph, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что кремлевская армия захватила 200 квадратных миль (примерно 518 квадратных километров - ред.) территории в ноябре, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Эти достижения, вероятно, помогут убедить господина Трампа, что мир должен быть установлен на условиях России, и что отправка оружия и помощи Киеву является пустой тратой

- предполагают авторы.

Издание указывает, что в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет принимать Президента Украины Владимира Зеленского на очередном раунде экстренных переговоров на Даунинг-стрит вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Поспешно организованный саммит, похоже, является попыткой гарантировать, что Украина не будет "предана" во время мирного процесса с Россией под руководством США – опасение, на которое господин Макрон намекал ранее на этой неделе

- отмечает издание.

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение оккупантов в центре города - группировка "Восток"06.12.25, 21:01 • 5298 просмотров

В то же время авторы добавляют, что аналитики ожидают замедления продвижения россиян на фронте: так, России может понадобиться еще несколько лет, чтобы захватить остальную часть Донбасса – "приз, которого больше всего жаждет Путин и который надежно защищен "городами-крепостями" Краматорском и Славянском".

"С наступлением зимы ожидается замедление темпов продвижения России. И все же, сигнализируя Вашингтону, Путин приказал российским военным готовиться к зимним боям, намекая, что он не будет смягчать свои территориальные требования", - резюмирует издание.

Напомним

По данным аналитиков, опрошенных The New York Times, ситуация на поле боя для Украины ухудшается на фоне активного продвижения российских войск на нескольких направлениях и мирных переговоров под руководством США.

Зеленский встретится со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне - The Independent06.12.25, 18:15 • 4576 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина