Россия захватывает территории в Украине самыми быстрыми темпами с начала войны – The Telegraph
Киев • УНН
Россия захватила более 500 квадратных километров территории в ноябре, что вдвое больше, чем в прошлом месяце. В то же время с наступлением зимы аналитики ожидают замедления продвижения россиян на фронте.
Россия захватывает территории в Украине одними из самых быстрых темпов с начала полномасштабного вторжения, тогда как мирные переговоры зашли в тупик. Об этом говорится в материале The Telegraph, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что кремлевская армия захватила 200 квадратных миль (примерно 518 квадратных километров - ред.) территории в ноябре, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Эти достижения, вероятно, помогут убедить господина Трампа, что мир должен быть установлен на условиях России, и что отправка оружия и помощи Киеву является пустой тратой
Издание указывает, что в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет принимать Президента Украины Владимира Зеленского на очередном раунде экстренных переговоров на Даунинг-стрит вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Поспешно организованный саммит, похоже, является попыткой гарантировать, что Украина не будет "предана" во время мирного процесса с Россией под руководством США – опасение, на которое господин Макрон намекал ранее на этой неделе
В то же время авторы добавляют, что аналитики ожидают замедления продвижения россиян на фронте: так, России может понадобиться еще несколько лет, чтобы захватить остальную часть Донбасса – "приз, которого больше всего жаждет Путин и который надежно защищен "городами-крепостями" Краматорском и Славянском".
"С наступлением зимы ожидается замедление темпов продвижения России. И все же, сигнализируя Вашингтону, Путин приказал российским военным готовиться к зимним боям, намекая, что он не будет смягчать свои территориальные требования", - резюмирует издание.
Напомним
По данным аналитиков, опрошенных The New York Times, ситуация на поле боя для Украины ухудшается на фоне активного продвижения российских войск на нескольких направлениях и мирных переговоров под руководством США.
