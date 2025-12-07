$42.180.00
Картина поля бою для України погіршується на тлі просування військ рф та мирного плану Трампа – NYT

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Картина поля бою для України погіршується на тлі активного просування російських військ на кількох напрямках і просування мирного плану, пов'язаного зі спецпосланцем Дональда Трампа. російські війська наступають, тоді як диктатор володимир путін після переговорів з американськими чиновниками дав зрозуміти, що не відступає від своїх жорстких вимог.

Картина поля бою для України погіршується на тлі просування військ рф та мирного плану Трампа – NYT

Ситуація на полі бою для України погіршується на тлі активного просування російських військ на кількох напрямках і просування мирного плану, пов'язаного зі спецпосланцем Дональда Трампа. За даними аналітиків, опитаних The New York Times, російські сили наступають, тоді як диктатор володимир путін після переговорів з американськими чиновниками дав зрозуміти, що не відступає від своїх жорстких вимог, пише УНН.

Деталі

Попри те, що заява путіна про повне захоплення стратегічно важливого міста Покровськ виявилася передчасною, вона "відображала тенденцію, яка формувала його непохитний підхід до переговорів: російські війська наступають".

армія рф за добу війни в Україні втратила 1080 військових: втрати росії станом на 7 грудня07.12.25, 07:53 • 1852 перегляди

Протягом останніх тижнів російські війська просунулися на кількох фронтах. Вони знаходяться на межі захоплення Покровська та майже оточили Мирноград. Спостерігається прискорення просування у південній частині Запорізької області та успіхи навколо Куп'янська та Сіверська.

Прискорення темпів

За даними української групи DeepState, у листопаді російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території, що значно більше порівняно з 267 квадратними кілометрами у жовтні.

ЗСУ за добу відбили понад 160 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв 07.12.25, 09:00 • 1056 переглядiв

Військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group зазначив, що "росіяни справді мають перевагу". 

Майбутнє виглядає справді, справді похмурим для України. Я не бачу чіткого виходу 

– зазначив Кастехельмі. 

Аналітик вважає, що Україна "виглядає достатньо слабкою, щоб росіяни думали, що можуть висувати вимоги".

Хоча просування є повільним і дороговартісним, головною метою путіна залишається захоплення решти Донецької області, що дозволить росії контролювати весь Донбас.

Зруйнована Костянтинівка. Фото: Reuters
Зруйнована Костянтинівка. Фото: Reuters

Після переговорів з американськими чиновниками, путін дав зрозуміти, що не відступає від своїх вимог. Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф провів "конструктивні" переговори з українською делегацією в Маямі.

Незважаючи на те, що Україна, схоже, має достатньо ресурсів, щоб запобігти руйнуванню лінії фронту, вона "поступово згинається", пише NYT, посилаючись на нестачу людського ресурсу та невизначеність щодо подальшої західної допомоги.

Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування окупантів у центрі міста - угруповання "Схід"06.12.25, 21:01 • 4554 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
The New York Times
Україна