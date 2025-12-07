$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 26748 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 34575 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 44275 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 43023 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 49971 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 51747 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 38157 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 76904 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 42311 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38399 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
армія рф за добу війни в Україні втратила 1080 військових: втрати росії станом на 7 грудня

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Протягом 6 грудня російські війська втратили 1080 військових, 33 артилерійські системи та 3 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 склали понад 1,18 млн особового складу.

армія рф за добу війни в Україні втратила 1080 військових: втрати росії станом на 7 грудня

Протягом доби 6 грудня росіz втратила ще щонайменше 1080 військових. Також українські захисники знищили 33 артилерійських систем і 3 танки ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 180 870 (+1 080) осіб; 
    • танків – 11 401 (+3) од;
      • бойових броньованих машин – 23 688 (+0) од;
        • артилерійських систем – 34 907 (+33) од;
          • РСЗВ – 1 562 (+2) од;
            • засоби ППО – 1 253 (+0) од;
              • літаків – 431 (+0) од;
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+540) од;
                    • крилаті ракети – 4 054 (+30) од;
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од;
                        • підводні човни – 1 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 135 (+98) од;
                            • спеціальна техніка – 4 015 (+0) од.

                              У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку доби 6 грудня на російсько-українському фронті відбулося 151 бойове зіткнення. російські війська завдали двох ракетних та 27 авіаційних ударів, застосували 55 ракет та 3637 дронів-камікадзе.

                              Віта Зеленецька

