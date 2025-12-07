армія рф за добу війни в Україні втратила 1080 військових: втрати росії станом на 7 грудня

Протягом доби 6 грудня росіz втратила ще щонайменше 1080 військових. Також українські захисники знищили 33 артилерійських систем і 3 танки ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 180 870 (+1 080) осіб;

танків – 11 401 (+3) од;

бойових броньованих машин – 23 688 (+0) од;

артилерійських систем – 34 907 (+33) од;

РСЗВ – 1 562 (+2) од;

засоби ППО – 1 253 (+0) од;

літаків – 431 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+540) од;

крилаті ракети – 4 054 (+30) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 69 135 (+98) од;

спеціальна техніка – 4 015 (+0) од.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

Нагадаємо

Від початку доби 6 грудня на російсько-українському фронті відбулося 151 бойове зіткнення. російські війська завдали двох ракетних та 27 авіаційних ударів, застосували 55 ракет та 3637 дронів-камікадзе.

"Примари" ГУР ліквідували російський ЗРК "Бук-М3" у Запорізькій області