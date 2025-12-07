$42.180.00
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 34834 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 44479 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 43213 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 50125 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 51828 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 38197 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 77050 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 42353 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38408 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
армия рф за сутки войны в Украине потеряла 1080 военных: потери россии по состоянию на 7 декабря

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 160 просмотра

В течение 6 декабря российские войска потеряли 1080 военных, 33 артиллерийские системы и 3 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.25 составили более 1,18 млн личного состава.

армия рф за сутки войны в Украине потеряла 1080 военных: потери россии по состоянию на 7 декабря

В течение суток 6 декабря россия потеряла еще по меньшей мере 1080 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 33 артиллерийские системы и 3 танка врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 1 180 870 (+1 080) человек; 
    • танков – 11 401 (+3) ед;
      • боевых бронированных машин – 23 688 (+0) ед;
        • артиллерийских систем – 34 907 (+33) ед;
          • РСЗО – 1 562 (+2) ед;
            • средства ПВО – 1 253 (+0) ед;
              • самолетов – 431 (+0) ед;
                • вертолетов – 347 (+0) ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540) ед;
                    • крылатые ракеты – 4 054 (+30) ед;
                      • корабли / катера – 28 (+0) ед;
                        • подводные лодки – 1 (+0) ед;
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 69 135 (+98) ед;
                            • специальная техника – 4 015 (+0) ед.

                              В Генштабе отметили, что данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток 6 декабря на российско-украинском фронте произошло 151 боевое столкновение. российские войска нанесли два ракетных и 27 авиационных ударов, применили 55 ракет и 3637 дронов-камикадзе.

                              "Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской области06.12.25, 14:41 • 13928 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Столкновения
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины