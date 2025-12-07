армия рф за сутки войны в Украине потеряла 1080 военных: потери россии по состоянию на 7 декабря

В течение суток 6 декабря россия потеряла еще по меньшей мере 1080 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 33 артиллерийские системы и 3 танка врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 180 870 (+1 080) человек;

танков – 11 401 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23 688 (+0) ед;

артиллерийских систем – 34 907 (+33) ед;

РСЗО – 1 562 (+2) ед;

средства ПВО – 1 253 (+0) ед;

самолетов – 431 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540) ед;

крылатые ракеты – 4 054 (+30) ед;

корабли / катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 69 135 (+98) ед;

специальная техника – 4 015 (+0) ед.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Напомним

С начала суток 6 декабря на российско-украинском фронте произошло 151 боевое столкновение. российские войска нанесли два ракетных и 27 авиационных ударов, применили 55 ракет и 3637 дронов-камикадзе.

"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской области