армия рф за сутки войны в Украине потеряла 1080 военных: потери россии по состоянию на 7 декабря
Киев • УНН
В течение 6 декабря российские войска потеряли 1080 военных, 33 артиллерийские системы и 3 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.25 составили более 1,18 млн личного состава.
В течение суток 6 декабря россия потеряла еще по меньшей мере 1080 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 33 артиллерийские системы и 3 танка врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 180 870 (+1 080) человек;
- танков – 11 401 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 23 688 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 34 907 (+33) ед;
- РСЗО – 1 562 (+2) ед;
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед;
- самолетов – 431 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540) ед;
- крылатые ракеты – 4 054 (+30) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 135 (+98) ед;
- специальная техника – 4 015 (+0) ед.
В Генштабе отметили, что данные уточняются.
Напомним
С начала суток 6 декабря на российско-украинском фронте произошло 151 боевое столкновение. российские войска нанесли два ракетных и 27 авиационных ударов, применили 55 ракет и 3637 дронов-камикадзе.
