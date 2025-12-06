"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской области

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 8260 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 15627 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 18481 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 29067 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 40063 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 31916 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 58697 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 37982 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36603 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47090 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
74%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов6 декабря, 04:30 • 6488 просмотра
Удар по Запорожью: ранены четыре человека6 декабря, 05:11 • 5880 просмотра
Почти 1200 оккупантов и полтысячи БПЛА: Генштаб обновил потери врага6 декабря, 05:38 • 4872 просмотра
Украинцы сегодня будут без света дольше: после массированной атаки рф Укрэнерго увеличило объемы отключений08:30 • 4124 просмотра
Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США10:17 • 3790 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 2056 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 27093 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 42432 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 58697 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 52641 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Игорь Клименко
Андрей Гнатов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Киевская область
Fastiv
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 23772 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 32107 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 34220 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 48160 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 47401 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление

"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской области

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Спецподразделение ГУР МО "Призраки" ликвидировало вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" на временно оккупированной территории Запорожской области. Это произошло в День Вооруженных Сил Украины вблизи населенного пункта Святотроицкое.

"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской области

В День Вооруженных Сил Украины бойцы спецподразделения ГУР МО "Призраки" уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Подробности

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" выследили российскую систему ПВО и нанесли точное поражение.

"Очередную дорогостоящую систему ПВО российских захватчиков сожгли на временно оккупированной территории Запорожской области вблизи населенного пункта Святотроицкое. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Напомним

ГУР МО Украины обнаружило сети терминалов специальной защищенной связи российской армии вдоль линии фронта и на африканском континенте. После использования информации с терминалов, ГУР решило обнародовать их геолокацию и уничтожить.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
Запорожская область
ЗРК Бук
Главное управление разведки Украины
Украина