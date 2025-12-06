"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской области

В День Вооруженных Сил Украины бойцы спецподразделения ГУР МО "Призраки" уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Подробности

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" выследили российскую систему ПВО и нанесли точное поражение.

"Очередную дорогостоящую систему ПВО российских захватчиков сожгли на временно оккупированной территории Запорожской области вблизи населенного пункта Святотроицкое. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Напомним

ГУР МО Украины обнаружило сети терминалов специальной защищенной связи российской армии вдоль линии фронта и на африканском континенте. После использования информации с терминалов, ГУР решило обнародовать их геолокацию и уничтожить.