09:02 • 8370 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 15762 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 18590 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 29183 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 40141 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 31950 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 58799 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38006 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36617 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47101 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
"Примари" ГУР ліквідували російський ЗРК "Бук-М3" у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Спецпідрозділ ГУР МО "Примари" ліквідував ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Це сталося у День Збройних Сил України поблизу населеного пункту Святотроїцьке.

"Примари" ГУР ліквідували російський ЗРК "Бук-М3" у Запорізькій області

У День Збройних Сил України бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Деталі

Спецпідрозділ ГУР МО Україна "Примари" вистежили російську систему ППО та здійснили точне ураження.

"Чергову дороговартісну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке. Збройна боротьба триває! Слава Україні!" - йдеться у дописі.

Нагадаємо

ГУР МО України виявило мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку російської армії вздовж лінії фронту та на африканському континенті. Після використання інформації з терміналів, ГУР вирішило оприлюднити їх геолокацію та знищити.

Алла Кіосак

