"Примари" ГУР ліквідували російський ЗРК "Бук-М3" у Запорізькій області

У День Збройних Сил України бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Деталі

Спецпідрозділ ГУР МО Україна "Примари" вистежили російську систему ППО та здійснили точне ураження.

"Чергову дороговартісну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке. Збройна боротьба триває! Слава Україні!" - йдеться у дописі.

Нагадаємо

ГУР МО України виявило мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку російської армії вздовж лінії фронту та на африканському континенті. Після використання інформації з терміналів, ГУР вирішило оприлюднити їх геолокацію та знищити.