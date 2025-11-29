$42.190.00
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
17:02 • 2248 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
15:10 • 6472 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 10183 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33 • 11204 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 11957 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 12441 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 13519 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14116 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 15578 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
Розташовані не лише в Україні: ГУР виявило мережі терміналів захищеного зв'язку армії рф в Африці

Київ • УНН

 • 14 перегляди

ГУР МО України виявило мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку російської армії вздовж лінії фронту та на африканському континенті. Після використання інформації з терміналів, ГУР вирішило оприлюднити їх геолокацію та знищити.

Розташовані не лише в Україні: ГУР виявило мережі терміналів захищеного зв'язку армії рф в Африці

Головне управління розвідки Міністерства оборони України виявило мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку російської армії вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

В українській розвідці зазначили, що в умовах високотехнологічної війни проти російських загарбників особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога.

Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських окупантів прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення

 - йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало черговий фейк щодо Кирила Буданова.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
російська пропаганда
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Україна