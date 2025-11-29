Розташовані не лише в Україні: ГУР виявило мережі терміналів захищеного зв'язку армії рф в Африці

Головне управління розвідки Міністерства оборони України виявило мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку російської армії вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

В українській розвідці зазначили, що в умовах високотехнологічної війни проти російських загарбників особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога.

Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських окупантів прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення - йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо

