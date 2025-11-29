Расположены не только в Украине: ГУР обнаружило сети терминалов защищенной связи армии рф в Африке
Киев • УНН
ГУР МО Украины обнаружило сети терминалов специальной защищенной связи российской армии вдоль линии фронта и на африканском континенте. После использования информации с терминалов, ГУР решило обнародовать их геолокацию и уничтожить.
Детали
В украинской разведке отметили, что в условиях высокотехнологичной войны против российских захватчиков особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага.
После длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении
Напомним
