Расположены не только в Украине: ГУР обнаружило сети терминалов защищенной связи армии рф в Африке

$42.190.00
48.870.00
ukenru
17:13 • 3098 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 4674 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
15:10 • 7828 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 10839 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
12:33 • 11746 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 12298 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 12701 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 13690 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14248 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 15664 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.9м/с
93%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киевской области атака рф унесла жизнь человека, 8 раненых: показали ситуацию после дронового удара в БроварахPhotoVideo29 ноября, 08:20 • 4378 просмотра
Зеленский после атаки россии 36 ракетами и почти 600 дронами направил месседж о замороженных активах рф и шагах для завершения войныPhotoVideo29 ноября, 08:36 • 5988 просмотра
Зеленский на совещании с Будановым определил акценты в переговорах на фоне визита делегации Украины в США29 ноября, 11:16 • 4096 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ12:55 • 10807 просмотра
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине14:01 • 7364 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 2836 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 60825 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 47765 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 55291 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 53542 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Великобритания
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 2836 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 33613 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 51493 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 71111 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 102893 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка

Расположены не только в Украине: ГУР обнаружило сети терминалов защищенной связи армии рф в Африке

Киев • УНН

 • 748 просмотра

ГУР МО Украины обнаружило сети терминалов специальной защищенной связи российской армии вдоль линии фронта и на африканском континенте. После использования информации с терминалов, ГУР решило обнародовать их геолокацию и уничтожить.

Расположены не только в Украине: ГУР обнаружило сети терминалов защищенной связи армии рф в Африке

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнаружило сети терминалов специальной защищенной связи российской армии вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

В украинской разведке отметили, что в условиях высокотехнологичной войны против российских захватчиков особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага.

После длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении

 - говорится в сообщении ГУР.

Напомним

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергло очередной фейк относительно Кирилла Буданова.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
российская пропаганда
Техника
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Украина