Расположены не только в Украине: ГУР обнаружило сети терминалов защищенной связи армии рф в Африке

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнаружило сети терминалов специальной защищенной связи российской армии вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

В украинской разведке отметили, что в условиях высокотехнологичной войны против российских захватчиков особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага.

После длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении - говорится в сообщении ГУР.

Напомним

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергло очередной фейк относительно Кирилла Буданова.