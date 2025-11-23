ГУР спростувало черговий російський фейк про нібито "російську реєстрацію" акаунта Кирила Буданова
Київ • УНН
росіяни запустили черговий фейк, цього разу він стосувався офіційного акаунта керівника ГУР МО України Кирила Буданова. Спецслужби рф стверджують, що акаунт Буданова створили на території росії.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські спецслужби запустили нову інформаційну провокацію, поширюючи вигадку про нібито створення акаунта начальника ГУР Кирила Буданова в соцмережі X на території рф, пише УНН.
Деталі
За даними розвідки, для підсилення цього фейку був виготовлений спеціальний підроблений скриншот із зазначенням "потрібного" місця реєстрації. У ГУР наголошують, що це – чергова інформаційна операція кремля, спрямована на дискредитацію української воєнної розвідки та її керівництва.
Увага – фейк! … Це – повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва ГУР МО України… Закликаємо зберігати інформаційну гігієну, не вестися на фейки та довіряти інформації лише з офіційних ресурсів і від речників ГУР МО України
У розвідці також нагадали, що єдиний офіційний акаунт Кирила Буданова в соцмережі X – @chiefdi_ukraine.
росія поширює фейк про вербування корейців Україною в Сеулі – МЗС спростовує21.11.25, 18:27 • 2854 перегляди