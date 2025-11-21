росія поширює фейк про вербування корейців Україною в Сеулі – МЗС спростовує
Київ • УНН
Речник МЗС України Георгій Тихий спростував інформацію росіян про вербування громадян Південної Кореї в Сеулі. Це чергова спроба дискредитувати Україну на міжнародній арені.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував чергову неправдиву інформацію, що нібито Україна вербує громадян Південної Кореї у столиці країни. Про це Тихий написав у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Ще один день, ще один російський фейк. Цього разу про нібито вербування корейців у Сеулі. Нижче я офіційно спростовую цю неправду, яка є частиною масштабнішої російської дезінформаційної кампанії
У МЗС підкреслили, що подібні заяви не мають жодного підґрунтя і є черговою спробою дискредитувати Україну на міжнародній арені.
