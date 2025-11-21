$42.150.06
16:45
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
16:23
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
16:14
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
16:05
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
14:48
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
13:06
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:43
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
21 ноября, 10:22
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
21 ноября, 09:41
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Россия распространяет фейк о вербовке корейцев Украиной в Сеуле – МИД опровергает

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию россиян о вербовке граждан Южной Кореи в Сеуле. Это очередная попытка дискредитировать Украину на международной арене.

Россия распространяет фейк о вербовке корейцев Украиной в Сеуле – МИД опровергает

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг очередную ложную информацию о том, что Украина якобы вербует граждан Южной Кореи в столице страны. Об этом Тихий написал в соцсети Х, передает УНН.

Подробности

Еще один день, еще один российский фейк. На этот раз о якобы вербовке корейцев в Сеуле. Ниже я официально опровергаю эту ложь, которая является частью более масштабной российской дезинформационной кампании 

– подчеркнул представитель.

В МИД подчеркнули, что подобные заявления не имеют никаких оснований и являются очередной попыткой дискредитировать Украину на международной арене. 

10-й армейский корпус ВСУ опроверг фейк россиян о контроле над "левым берегом Купянска"17.11.25, 18:39 • 4512 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Сеул
Южная Корея
Украина