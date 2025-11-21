Россия распространяет фейк о вербовке корейцев Украиной в Сеуле – МИД опровергает
Киев • УНН
Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию россиян о вербовке граждан Южной Кореи в Сеуле. Это очередная попытка дискредитировать Украину на международной арене.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг очередную ложную информацию о том, что Украина якобы вербует граждан Южной Кореи в столице страны. Об этом Тихий написал в соцсети Х, передает УНН.
Подробности
Еще один день, еще один российский фейк. На этот раз о якобы вербовке корейцев в Сеуле. Ниже я официально опровергаю эту ложь, которая является частью более масштабной российской дезинформационной кампании
В МИД подчеркнули, что подобные заявления не имеют никаких оснований и являются очередной попыткой дискредитировать Украину на международной арене.
