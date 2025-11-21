Россия распространяет фейк о вербовке корейцев Украиной в Сеуле – МИД опровергает

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг очередную ложную информацию о том, что Украина якобы вербует граждан Южной Кореи в столице страны. Об этом Тихий написал в соцсети Х, передает УНН.

Еще один день, еще один российский фейк. На этот раз о якобы вербовке корейцев в Сеуле. Ниже я официально опровергаю эту ложь, которая является частью более масштабной российской дезинформационной кампании