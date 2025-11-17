10-й армейский корпус ВСУ опроверг фейк россиян о контроле над "левым берегом Купянска"
Киев • УНН
Российская пропаганда заявляет о захвате левого берега Купянска и окружении украинских войск. 10-й армейский корпус ВСУ опровергает эти заявления, подчеркивая отсутствие врага в указанных районах.
Российская пропаганда распространяет сообщения о том, что вооруженные формирования рф якобы "заняли левый берег Купянска" и "окружили украинские войска в районе Подолов". Об этом сообщает 10-й армейский корпус Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Проблема лишь в одном нюансе: наши подразделения там врага так и не нашли. Хотя честно – старательно искали. Даже лишние кусты проверили
Отмечается, что подразделения 10 армейского корпуса делают все, чтобы российские "победы" так и остались только в их фантазиях.
Напомним
С начала суток на фронте произошло 81 боевое столкновение. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, нанеся три авиаудара и сбросив восемь управляемых авиабомб.