10-й армейский корпус ВСУ опроверг фейк россиян о контроле над "левым берегом Купянска"

Российская пропаганда распространяет сообщения о том, что вооруженные формирования рф якобы "заняли левый берег Купянска" и "окружили украинские войска в районе Подолов". Об этом сообщает 10-й армейский корпус Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Проблема лишь в одном нюансе: наши подразделения там врага так и не нашли. Хотя честно – старательно искали. Даже лишние кусты проверили - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения 10 армейского корпуса делают все, чтобы российские "победы" так и остались только в их фантазиях.

Напомним

С начала суток на фронте произошло 81 боевое столкновение. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, нанеся три авиаудара и сбросив восемь управляемых авиабомб.