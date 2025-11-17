$42.040.02
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
10-й армейский корпус ВСУ опроверг фейк россиян о контроле над "левым берегом Купянска"

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Российская пропаганда заявляет о захвате левого берега Купянска и окружении украинских войск. 10-й армейский корпус ВСУ опровергает эти заявления, подчеркивая отсутствие врага в указанных районах.

10-й армейский корпус ВСУ опроверг фейк россиян о контроле над "левым берегом Купянска"

Российская пропаганда распространяет сообщения о том, что вооруженные формирования рф якобы "заняли левый берег Купянска" и "окружили украинские войска в районе Подолов". Об этом сообщает 10-й армейский корпус Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Проблема лишь в одном нюансе: наши подразделения там врага так и не нашли. Хотя честно – старательно искали. Даже лишние кусты проверили

- говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения 10 армейского корпуса делают все, чтобы российские "победы" так и остались только в их фантазиях.

Напомним

С начала суток на фронте произошло 81 боевое столкновение. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, нанеся три авиаудара и сбросив восемь управляемых авиабомб.

Ольга Розгон

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Купянск