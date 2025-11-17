$42.040.02
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33 • 9516 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 13434 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 14768 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 17537 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 18538 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 41603 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25092 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19285 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21599 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
81 бойове зіткнення на фронті: ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках, завдавши три авіаудари та скинувши вісім керованих авіабомб.

81 бойове зіткнення на фронті: ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках

З початку цієї доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав три авіаудари, скинув вісім керованих авіабомб, а також здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське. Ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка. Дотепер триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве. Три бойові зіткнення тривають.

Дев’ять ворожих атак відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки.

На Краматорському напрямку сьогодні противник двічі атакував наші позиції в районі Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак противника. Бої тривають у трьох локаціях.

Українські підрозділи на декількох ділянках проводять ударно-пошукові дії, знищуючи ворога.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове та Першотравневе. Сили оборони відбили сім ворожих штурмів.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак окупантів в районі Солодкого, Рівнопілля та Зеленого Гаю, ще одне бойове зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам, зокрема Воздвижівка й Білогір’я.

На Оріхівському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.

На решті напрямків — без змін, резюмували у Генштабі.

Кількість боїв на фронті за добу зросла майже на чверть: Генштаб оновив карту17.11.25, 09:44 • 2112 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна