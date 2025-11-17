81 бойове зіткнення на фронті: ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках
Київ • УНН
З початку доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках, завдавши три авіаудари та скинувши вісім керованих авіабомб.
З початку цієї доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав три авіаудари, скинув вісім керованих авіабомб, а також здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське. Ще два боєзіткнення тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка. Дотепер триває два боєзіткнення.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве. Три бойові зіткнення тривають.
Дев’ять ворожих атак відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки.
На Краматорському напрямку сьогодні противник двічі атакував наші позиції в районі Ступочок та Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак противника. Бої тривають у трьох локаціях.
Українські підрозділи на декількох ділянках проводять ударно-пошукові дії, знищуючи ворога.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове та Першотравневе. Сили оборони відбили сім ворожих штурмів.
З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак окупантів в районі Солодкого, Рівнопілля та Зеленого Гаю, ще одне бойове зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам, зокрема Воздвижівка й Білогір’я.
На Оріхівському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.
На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.
На решті напрямків — без змін, резюмували у Генштабі.
Кількість боїв на фронті за добу зросла майже на чверть: Генштаб оновив карту17.11.25, 09:44 • 2112 переглядiв