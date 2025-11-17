Кількість боїв на фронті за добу зросла майже на чверть: Генштаб оновив карту

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 14710 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 13478 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
06:27 • 11235 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
05:28 • 15054 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 13482 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 24232 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41201 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 33609 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64353 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32558 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times17 листопада, 00:53 • 16073 перегляди
Окупанти на Херсонщині змушують отримувати медстраховку рф для контролю населення17 листопада, 01:27 • 3604 перегляди
російські війська завдали ракетних ударів по центру Балаклії: загинула людина, серед поранених 14-річна дівчинка17 листопада, 01:59 • 8120 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб17 листопада, 02:30 • 13728 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає17 листопада, 02:59 • 25438 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 14710 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64353 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 59706 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 113773 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 94982 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Емманюель Макрон
Троельс Лунд Поульсен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Польща
Франція
Реклама
УНН Lite
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 1366 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 2800 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 14536 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 33953 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 113754 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Dassault Rafale
Фільм
MIM-104 Patriot

Кількість боїв на фронті за добу зросла майже на чверть: Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 216 бойових зіткнень, що майже на чверть більше, ніж днем раніше. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог здійснив 75 штурмових дій.

Кількість боїв на фронті за добу зросла майже на чверть: Генштаб оновив карту

216 боїв сталося на фронті минулої доби, що на майже чверть більше, ніж днем раніше, найбільше - третина - залишається на Покровському напрямку, ворог також був активніший на Костянтинівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 17 листопада у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом за вчора зафіксовано 216 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, скинувши 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 122 обстріли, з них 124 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 082 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одну артилерійську систему російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинув 11 керованих авіабомб, здійснив 148 обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровин Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни, Зарічне, Новоселівка та у напрямку Лиману, Новоселівки і Ставків.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка.

На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Степанівка, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгороднє, Гришине, Кучерів Яр, Вільне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту.

Мінус 1160 солдатів та 213 БпЛА: Генштаб озвучив втрати ворога зо добу17.11.25, 07:15 • 2538 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна