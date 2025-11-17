Количество боев на фронте за сутки выросло почти на четверть: Генштаб обновил карту
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, что почти на четверть больше, чем днем ранее. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг совершил 75 штурмовых действий.
216 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что почти на четверть больше, чем днем ранее, больше всего - треть - остается на Покровском направлении, враг также был активнее на Константиновском направлении, сообщили в утренней сводке 17 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за вчера зафиксировано 216 боевых столкновений
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, сбросив 164 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 122 обстрела, из них 124 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4 082 дрона-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну артиллерийскую систему российских захватчиков", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 6 авиационных ударов, сбросил 11 управляемых авиабомб, совершил 148 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений вблизи Волчанска и в направлениях Двуречанского и Обуховки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка.
На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровий Яр, Дробышево, Ямполовка, Терны, Заречное, Новоселовка и в направлении Лимана, Новоселовки и Ставков.
На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Федоровка, Северск, Выемка и Звановка.
На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений с противником в районах Майского, Веролюбовки и Часового Яра.
На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Степановка, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Шахово, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филиа и в направлении Новоподгороднее, Гришино, Кучеров Яр, Вольное.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Злагода.
На Гуляйпольском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишья.
На Ореховском направлении Силы обороны остановили одну наступательную операцию противника в районе Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста.
