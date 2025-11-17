Количество боев на фронте за сутки выросло почти на четверть: Генштаб обновил карту

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 10101 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 7726 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 5558 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 11681 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 10786 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 23050 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 40215 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33189 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61606 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32473 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Министр финансов США: выплаты Трампа по 2000 долларов требуют одобрения Конгресса16 ноября, 22:38 • 11111 просмотра
Швейцария уговорила Трампа снизить пошлины США с помощью золота и часов Rolex - Axios16 ноября, 23:40 • 9706 просмотра
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times17 ноября, 00:53 • 13061 просмотра
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб02:30 • 10999 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет02:59 • 22637 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
07:00 • 10094 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61602 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 57322 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110371 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 92654 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Юлия Свириденко
Троэльс Лунд Поульсен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Балаклия
Польша
Реклама
УНН Lite
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 13302 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 32816 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110371 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 41080 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 56579 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дія (сервис)
Сокол 9

Количество боев на фронте за сутки выросло почти на четверть: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 638 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, что почти на четверть больше, чем днем ранее. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг совершил 75 штурмовых действий.

Количество боев на фронте за сутки выросло почти на четверть: Генштаб обновил карту

216 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что почти на четверть больше, чем днем ранее, больше всего - треть - остается на Покровском направлении, враг также был активнее на Константиновском направлении, сообщили в утренней сводке 17 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за вчера зафиксировано 216 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, сбросив 164 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 122 обстрела, из них 124 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4 082 дрона-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну артиллерийскую систему российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 6 авиационных ударов, сбросил 11 управляемых авиабомб, совершил 148 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений вблизи Волчанска и в направлениях Двуречанского и Обуховки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровий Яр, Дробышево, Ямполовка, Терны, Заречное, Новоселовка и в направлении Лимана, Новоселовки и Ставков.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Федоровка, Северск, Выемка и Звановка.

На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений с противником в районах Майского, Веролюбовки и Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Степановка, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Шахово, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филиа и в направлении Новоподгороднее, Гришино, Кучеров Яр, Вольное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Злагода.

На Гуляйпольском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишья.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одну наступательную операцию противника в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста.

Минус 1160 солдат и 213 БПЛА: Генштаб озвучил потери врага за сутки17.11.25, 07:15 • 2164 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина