Минус 1160 солдат и 213 БПЛА: Генштаб озвучил потери врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 16 ноября российские войска потеряли 1160 солдат и 213 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.25 составляют ориентировочно 1159420 человек.
За сутки 16 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1160 солдат и 213 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1159420 (+1160) человек ликвидировано
- танков ‒ 11355 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23594 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 34486 (+17)
- РСЗО ‒ 1544 (+1)
- средства ПВО ‒ 1246 (+2)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 81499 (+213)
- крылатые ракеты ‒ 3940 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67536 (+72)
- специальная техника ‒ 4000 (0)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины - обязательные условия окончания войны. В СНБО отреагировали11.11.25, 16:16 • 4315 просмотров