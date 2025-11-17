Мінус 1160 солдатів та 213 БпЛА: Генштаб озвучив втрати ворога зо добу

$42.040.02
Ексклюзив
07:00 • 1486 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
05:28 • 6626 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 6126 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 21525 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 39047 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 32551 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58926 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32360 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 36934 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 49560 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
Популярнi новини
Міністр фінансів США: виплати Трампа по 2000 доларів потребують схвалення Конгресу16 листопада, 22:38 • 6966 перегляди
Швейцарія вмовила Трмпа знизити мита США за допомогою золота та годинника Rolex - Axios16 листопада, 23:40 • 4142 перегляди
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times17 листопада, 00:53 • 10201 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб02:30 • 6842 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає02:59 • 19974 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 1508 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58933 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 55167 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 107237 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 90519 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 12232 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 31757 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 107237 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 40104 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 55643 перегляди
Мінус 1160 солдатів та 213 БпЛА: Генштаб озвучив втрати ворога зо добу

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1702 перегляди

За добу 16 листопада російські війська втратили 1160 солдатів та 213 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.25 становлять орієнтовно 1159420 осіб.

Мінус 1160 солдатів та 213 БпЛА: Генштаб озвучив втрати ворога зо добу

За добу 16 листопада російські війська втратили на війні з Україною 1160 солдатів та 213 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1159420 (+1160) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11355 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23594 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 34486 (+17)
          • РСЗВ ‒ 1544 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1246 (+2)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 81499 (+213)
                    • крилаті ракети ‒ 3940 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 67536 (+72)
                            • спеціальна техніка ‒ 4000 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення, заявив Президент України Володимир Зеленський.

                              лавров заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України - обов'язкові умови закінчення війни. У РНБО відреагували11.11.25, 16:16 • 4315 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

