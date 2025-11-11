лавров заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України - обов'язкові умови закінчення війни. У РНБО відреагували

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України є обов’язковими умовами для завершення війни. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України назвали ці слова підтвердженням того, що мета росії – знищення української державності, передає УНН.

Як повдіомляють росЗМІ, глава МЗС росії сергій лавров заявив, що так звані "демілітаризація та денацифікація України" залишаються умовами для завершення війни. Він також повідомив, що москва готова відновити підготовку до саміту путіна і Трампа у Будапешті.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у соцмережах відреагував на заяву російського міністра, наголосивши, що кремль не відмовився від агресивних цілей щодо України.

Ключове, що треба розуміти – російська мета знищення України як держави, а також захоплення української території та максимальне виселення нас, українців, з нашої землі – досі головна для рф

Він підкреслив, що "мілітаризація України – це неминучий наслідок російської агресії та головна гарантія існування держави Україна в майбутньому".

За його словами, відсутність зміни риторики кремля свідчить про те, що росія досі не зазнала критичних втрат, тому міжнародний тиск має посилюватися.

Знищення нафтопереробки, енергетики ворога у відповідь на його дії, збільшення інтенсивності ударів за рахунок західної зброї, посилення санкцій та відсутність економічної підтримки москви Китаєм – це необхідність