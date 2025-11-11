$41.960.02
11 листопада, 16:14 • 26464 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34818 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52046 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33728 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50235 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41249 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22937 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
лавров заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України - обов'язкові умови закінчення війни. У РНБО відреагували

Київ • УНН

 • 3092 перегляди

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України є обов'язковими умовами для завершення війни. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України назвали ці слова підтвердженням того, що мета росії – знищення української державності.

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України є обов’язковими умовами для завершення війни. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України назвали ці слова підтвердженням того, що мета росії – знищення української державності, передає УНН.

Заява лаврова

Як повдіомляють росЗМІ, глава МЗС росії сергій лавров заявив, що так звані "демілітаризація та денацифікація України" залишаються умовами для завершення війни. Він також повідомив, що москва готова відновити підготовку до саміту путіна і Трампа у Будапешті.

Реакція Центру протидії дезінформації РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у соцмережах відреагував на заяву російського міністра, наголосивши, що кремль не відмовився від агресивних цілей щодо України.

Ключове, що треба розуміти – російська мета знищення України як держави, а також захоплення української території та максимальне виселення нас, українців, з нашої землі – досі головна для рф 

– заявив посадовець.

Він підкреслив, що "мілітаризація України – це неминучий наслідок російської агресії та головна гарантія існування держави Україна в майбутньому".

За його словами, відсутність зміни риторики кремля свідчить про те, що росія досі не зазнала критичних втрат, тому міжнародний тиск має посилюватися.

Знищення нафтопереробки, енергетики ворога у відповідь на його дії, збільшення інтенсивності ударів за рахунок західної зброї, посилення санкцій та відсутність економічної підтримки москви Китаєм – це необхідність

 – зазначив керівник ЦПД.

Нагадаємо

Як писав Forbes, сергій лавров ризикує втратити посаду міністра закордонних справ рф, якщо не зможе запобігти посиленню позицій США у відносинах з рф. Зафіксована відсутність глави мзс рф на важливих заходах може свідчити про несхвалення у кремлі факту "зіпсуванння" відносин з адміністрацією Трампа.

Алла Кіосак

