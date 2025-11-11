лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины - обязательные условия окончания войны. В СНБО отреагировали

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
14:28 • 8182 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 10899 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 17890 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 17835 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17752 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22554 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24588 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27540 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64457 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76676 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11732 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6180 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 14914 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15826 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11852 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 8182 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11914 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 17890 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 17835 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 79492 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Реджеп Тайип Эрдоган
Криштиану Роналду
Актуальные места
Украина
Турция
Соединённые Штаты
Херсон
Великобритания
Реклама
УНН Lite
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2356 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15873 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53074 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128311 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132334 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Forbes
Lockheed C-130 Hercules
Отопление

лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины - обязательные условия окончания войны. В СНБО отреагировали

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Глава мид рф сергей лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины являются обязательными условиями для завершения войны. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали эти слова подтверждением того, что цель россии – уничтожение украинской государственности.

лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины - обязательные условия окончания войны. В СНБО отреагировали

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины являются обязательными условиями для завершения войны. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали эти слова подтверждением того, что цель россии – уничтожение украинской государственности, передает УНН.

Заявление лаврова

Как сообщают росСМИ, глава МИД россии сергей лавров заявил, что так называемые "демилитаризация и денацификация Украины" остаются условиями для завершения войны. Он также сообщил, что москва готова возобновить подготовку к саммиту путина и Трампа в Будапеште.

Реакция Центра противодействия дезинформации СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в соцсетях отреагировал на заявление российского министра, подчеркнув, что кремль не отказался от агрессивных целей в отношении Украины.

Ключевое, что нужно понимать – российская цель уничтожения Украины как государства, а также захват украинской территории и максимальное выселение нас, украинцев, с нашей земли – до сих пор главная для рф 

– заявил чиновник.

Он подчеркнул, что "милитаризация Украины – это неизбежное следствие российской агрессии и главная гарантия существования государства Украина в будущем".

По его словам, отсутствие изменения риторики кремля свидетельствует о том, что россия до сих пор не понесла критических потерь, поэтому международное давление должно усиливаться.

Уничтожение нефтепереработки, энергетики врага в ответ на его действия, увеличение интенсивности ударов за счет западного оружия, усиление санкций и отсутствие экономической поддержки москвы Китаем – это необходимость

 – отметил руководитель ЦПД.

Напомним

Как писал Forbes, сергей лавров рискует потерять должность министра иностранных дел рф, если не сможет предотвратить усиление позиций США в отношениях с рф. Зафиксированное отсутствие главы мид рф на важных мероприятиях может свидетельствовать о неодобрении в кремле факта "порчи" отношений с администрацией Трампа.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Forbes
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Будапешт
Украина