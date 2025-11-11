Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины являются обязательными условиями для завершения войны. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали эти слова подтверждением того, что цель россии – уничтожение украинской государственности, передает УНН.

Как сообщают росСМИ, глава МИД россии сергей лавров заявил, что так называемые "демилитаризация и денацификация Украины" остаются условиями для завершения войны. Он также сообщил, что москва готова возобновить подготовку к саммиту путина и Трампа в Будапеште.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в соцсетях отреагировал на заявление российского министра, подчеркнув, что кремль не отказался от агрессивных целей в отношении Украины.

Ключевое, что нужно понимать – российская цель уничтожения Украины как государства, а также захват украинской территории и максимальное выселение нас, украинцев, с нашей земли – до сих пор главная для рф

Он подчеркнул, что "милитаризация Украины – это неизбежное следствие российской агрессии и главная гарантия существования государства Украина в будущем".

По его словам, отсутствие изменения риторики кремля свидетельствует о том, что россия до сих пор не понесла критических потерь, поэтому международное давление должно усиливаться.

Уничтожение нефтепереработки, энергетики врага в ответ на его действия, увеличение интенсивности ударов за счет западного оружия, усиление санкций и отсутствие экономической поддержки москвы Китаем – это необходимость