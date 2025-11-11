Співпадіння внутрішніх та зовнішніх факторів, у росії традиційно здатно вплинути на позиції у середовищі найвищих чиновників, і навіть позбавити посади чи "волі". Forbes розмірковує, які хмари згущуються над міністром закордонних справ сергієм лавровим на тлі коливань у відносинах москви і Вашингтона, передає УНН.

Називаючи кремлінологією, відстеження протягом десятиліть холодної війни того, хто користувався політичною прихильністю, і тих, хто втратив прихильність у коридорах влади кремля, видання фокусує увагу на особистості глави мзс рф сергія лаврова.

Незважаючи на повідомлення прес-скретаря путіна, про те "лавров, звичайно, продовжує обіймати посаду міністра закордонних справ", видання зверта увагу на низку свідчень, що насправді ситуація з головним дипломатом наразі вже не така, як раніше.

Останнім об'єктом цих спекуляцій став міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Лавров, вірний прихильник режиму, який довгий час виконував волю Путіна (і просував його неоімперську політику), останніми днями помітно відсутній на ряді важливих заходів. Міністр закордонних справ, який зазвичай є незмінним учасником таких заходів, не з'явився на засіданні Ради національної безпеки Росії 5 листопада – нібито "за домовленістю" (ймовірно, з Путіним). Він також був виключений зі складу російської делегації на майбутньому саміті G20 в Південній Африці наприкінці цього місяця

З точки зору авторів матеріалу, вже очевидно, що лавров має відношення до "зіпсування" стосунків кремля у з адміністрацією Трампа після серпневого саміту Трамп-Путін на Алясці.

Для ватажка кремля військова стратегія залежить від того, щоб "тримати Сполучені Штати осторонь майже чотирирічного конфлікту". Але вищевказані обставини свідчать скоріше про інші перспективи.

лавров готовий до зустрічі з держсекретарем США, але висунув вимоги Рубіо

Кремлівські інсайдери чудово розуміють, що якщо адміністрація Трампа стане настільки нетерплячою до непохитності росії, що повністю підтримає європейські зусилля щодо захисту України, результати можуть бути катастрофічними для москви, зазначаєвидання.

Може відбутися сплеск додаткової американської військової допомоги Києву, що доповнить військову техніку, яку зараз надають такі країни, як Франція, Німеччина та Польща.

Запобігання втіленню цих речей у реальність, безумовно, є найважливішим пріоритетом для головного дипломата Росії. Однак, оскільки позиція Вашингтона щодо Москви продовжує посилюватися, стає болісно очевидним, що Лавров просто не виконує свою роботу. Звичайно, фундаментальна проблема полягає в тому, що, яким би талановитим дипломатом він не був, міністра закордонних справ Росії просять захищати те, що неможливо захистити. Рано чи пізно він може стати цапом-відбувайлом через це.