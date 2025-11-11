лавров може стати "цапом-відбувайлом" на тлі посилення позицій Вашингтонa у "діалозі" з москвою - Forbes

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10461 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26451 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34811 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52030 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33723 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50228 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41242 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22937 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18494 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11040 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17342 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9010 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52030 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45736 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50228 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41242 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5614 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29957 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35225 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60925 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136905 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

лавров може стати "цапом-відбувайлом" на тлі посилення позицій Вашингтонa у "діалозі" з москвою - Forbes

Київ • УНН

 • 2550 перегляди

сергій лавров ризикує втратити посаду міністра закордонних справ рф, якщо не зможе запобігти посиленню позицій США у відносинах з рф. Зафіксована відсутність глави мзс рф на важливих заходах може свідчити про несхвалення у кремлі факту "зіпсуванння" відносин з адміністрацією Трампа.

лавров може стати "цапом-відбувайлом" на тлі посилення позицій Вашингтонa у "діалозі" з москвою - Forbes

Співпадіння внутрішніх та зовнішніх факторів, у росії традиційно здатно вплинути на позиції у середовищі найвищих чиновників, і навіть позбавити посади чи "волі". Forbes розмірковує, які хмари згущуються над міністром закордонних справ сергієм лавровим на тлі коливань у відносинах москви і Вашингтона, передає УНН.

Деталі

Називаючи кремлінологією, відстеження протягом десятиліть холодної війни того, хто користувався політичною прихильністю, і тих, хто втратив прихильність у коридорах влади кремля, видання фокусує увагу на особистості глави мзс рф сергія лаврова. 

Незважаючи на повідомлення прес-скретаря путіна, про те "лавров, звичайно, продовжує обіймати посаду міністра закордонних справ", видання зверта увагу на низку свідчень, що насправді ситуація з головним дипломатом наразі вже не така, як раніше. 

Останнім об'єктом цих спекуляцій став міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Лавров, вірний прихильник режиму, який довгий час виконував волю Путіна (і просував його неоімперську політику), останніми днями помітно відсутній на ряді важливих заходів. Міністр закордонних справ, який зазвичай є незмінним учасником таких заходів, не з'явився на засіданні Ради національної безпеки Росії 5 листопада – нібито "за домовленістю" (ймовірно, з Путіним). Він також був виключений зі складу російської делегації на майбутньому саміті G20 в Південній Африці наприкінці цього місяця

- пише Forbes.

З точки зору авторів матеріалу, вже очевидно, що лавров має відношення до "зіпсування" стосунків кремля у з адміністрацією Трампа після серпневого саміту Трамп-Путін на Алясці.

Кульмінацією цього стало скасування запланованої на минулий місяць зустрічі двох лідерів у Будапешті, Угорщина. 

- зауважив автор матеріалу Forbes.

Для ватажка кремля військова стратегія залежить від того, щоб "тримати Сполучені Штати осторонь майже чотирирічного конфлікту". Але вищевказані обставини свідчать скоріше про інші перспективи.

лавров готовий до зустрічі з держсекретарем США, але висунув вимоги Рубіо09.11.25, 14:53 • 17348 переглядiв

Кремлівські інсайдери чудово розуміють, що якщо адміністрація Трампа стане настільки нетерплячою до непохитності росії, що повністю підтримає європейські зусилля щодо захисту України, результати можуть бути катастрофічними для москви, зазначаєвидання.

Може відбутися сплеск додаткової американської військової допомоги Києву, що доповнить військову техніку, яку зараз надають такі країни, як Франція, Німеччина та Польща.

Запобігання втіленню цих речей у реальність, безумовно, є найважливішим пріоритетом для головного дипломата Росії. Однак, оскільки позиція Вашингтона щодо Москви продовжує посилюватися, стає болісно очевидним, що Лавров просто не виконує свою роботу. Звичайно, фундаментальна проблема полягає в тому, що, яким би талановитим дипломатом він не був, міністра закордонних справ Росії просять захищати те, що неможливо захистити. Рано чи пізно він може стати цапом-відбувайлом через це.

 - підсумовує Forbes.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявляв, що "Аляскінський процес" не завершено. росія очікує на реакцію Вашингтона на відповідь володимира путіна щодо "концепції українського врегулювання", переданої спецпосланцем США Стівом Віткоффом.

путін був готовий завершити війну в Україні за концепцією США - лавров27.10.25, 11:44 • 4539 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Аляска
Forbes
Вашингтон
Дональд Трамп
Південно-Африканська Республіка
Франція
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна
Польща