"Аляскінський процес" не завершено: лавров розповів, на що чекає рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що "Аляскінський процес" не завершено. росія очікує на реакцію Вашингтона на відповідь володимира путіна щодо "концепції українського врегулювання", переданої спецпосланцем США Стівом Віткоффом.
За словами лаврова, російська сторона чекає на реакцію Вашингтона на відповідь володимира путіна за "концепцією українського врегулювання", переданою раніше до москви спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.
У відповідь на пропозицію, яку нам передали, внесли свою позицію, яка полягає в тому, що ми приймаємо цю пропозицію по суті та пропонуємо конкретний шлях її реалізації. Тепер очікуємо на нашу реакцію на їхню пропозицію
