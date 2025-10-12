Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico
Київ • УНН
Президент США розчарований гальмуванням зусиль москви щодо припинення тотальної війни проти України. Київ і Вашингтон активно обговорюють передачу Україні ракет Tomahawk.
Президент США Дональд Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до російського диктатора володимира путіна та розчарований гальмуванням зусиль москви щодо припинення тотальної війни проти України. Про це пише Politico, повідомляє УНН.
Деталі
Видання нагадує про суботню телефонну розмову Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, після якої останній заявив про "конкретні домовленості", досягнуті у питанні посилення протиповітряної оборони України.
Ця заява пролунала через день після того, як москва розпочала новий напад на енергетичну інфраструктуру України. ... Дискусії відбуваються на тлі ширшого повороту Вашингтона, оскільки його зусилля щодо припинення тотальної війни росії в Україні зазнають невдачі
Автори зазначають, що ракети Tomahawk, які Київ міг би використовувати для ураження цілей на відстані до 2500 кілометрів вглиб росії, були однією з темою розмови двох лідерів.
"Обговорення відбувається в той час, коли Київ готується до складної зими, оскільки москва посилює свої повітряні атаки та розгортає нове програмне забезпечення для ухилення від систем протиповітряної оборони України, поки країна поспішає забезпечити достатнє постачання енергії в найближчі місяці", - вказує видання.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський обговорили можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk. Розмова тривала близько 30 хвилин, проте чи прийнято остаточне рішення - невідомо.
Не тільки Tomahawk: Зеленський заявив, що говорив із Трампом про передачу HIMARS та ATACMS10.10.25, 22:34 • 3532 перегляди