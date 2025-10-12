Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico

$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 30238 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 50637 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 28696 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 33869 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 25222 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 26424 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 34396 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43173 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 65742 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35377 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Популярнi новини
Партизани "АТЕШ" заявляють про катастрофічні втрати окупантів на півдні11 жовтня, 18:44 • 8764 перегляди
Вучич розчарований путіним: диктатор погодився лише на короткострокову газову угоду - Bloomberg11 жовтня, 19:29 • 6494 перегляди
Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІVideo11 жовтня, 20:48 • 19610 перегляди
Spiegel: Меркель допомагала російській армії освоїти сучасну тактику ведення бою до вторгнення рф в Україну11 жовтня, 21:21 • 7282 перегляди
Окупанти припинили відбудову знищеної ними Авдіївки, посилаючись на невизначену долю коксохіму - ЦНС11 жовтня, 21:45 • 3328 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 30239 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 50638 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 31298 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 65743 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 51073 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Костянтин Ганіч
Блогери
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Канада
Німеччина
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 35164 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 37321 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 39557 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 105286 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 48146 перегляди
Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Президент США розчарований гальмуванням зусиль москви щодо припинення тотальної війни проти України. Київ і Вашингтон активно обговорюють передачу Україні ракет Tomahawk.

Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico

Президент США Дональд Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до російського диктатора володимира путіна та розчарований гальмуванням зусиль москви щодо припинення тотальної війни проти України. Про це пише Politico, повідомляє УНН.

Деталі

Видання нагадує про суботню телефонну розмову Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, після якої останній заявив про "конкретні домовленості", досягнуті у питанні посилення протиповітряної оборони України.

Ця заява пролунала через день після того, як москва розпочала новий напад на енергетичну інфраструктуру України. ... Дискусії відбуваються на тлі ширшого повороту Вашингтона, оскільки його зусилля щодо припинення тотальної війни росії в Україні зазнають невдачі

- йдеться у статті.

Автори зазначають, що ракети Tomahawk, які Київ міг би використовувати для ураження цілей на відстані до 2500 кілометрів вглиб росії, були однією з темою розмови двох лідерів.

"Обговорення відбувається в той час, коли Київ готується до складної зими, оскільки москва посилює свої повітряні атаки та розгортає нове програмне забезпечення для ухилення від систем протиповітряної оборони України, поки країна поспішає забезпечити достатнє постачання енергії в найближчі місяці", - вказує видання.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський обговорили можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk. Розмова тривала близько 30 хвилин, проте чи прийнято остаточне рішення - невідомо.

Не тільки Tomahawk: Зеленський заявив, що говорив із Трампом про передачу HIMARS та ATACMS10.10.25, 22:34 • 3532 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна