Трамп становится "все более нетерпеливым" к путину из-за торможения усилий по прекращению войны - Politico
Киев • УНН
Президент США разочарован торможением усилий москвы по прекращению тотальной войны против Украины. Киев и Вашингтон активно обсуждают передачу Украине ракет Tomahawk.
Президент США Дональд Трамп становится «все более нетерпеливым» к российскому диктатору Владимиру Путину и разочарован торможением усилий Москвы по прекращению тотальной войны против Украины. Об этом пишет Politico, сообщает УНН.
Детали
Издание напоминает о субботнем телефонном разговоре Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого последний заявил о «конкретных договоренностях», достигнутых в вопросе усиления противовоздушной обороны Украины.
Это заявление прозвучало через день после того, как Москва начала новое нападение на энергетическую инфраструктуру Украины. ... Дискуссии происходят на фоне более широкого поворота Вашингтона, поскольку его усилия по прекращению тотальной войны России в Украине терпят неудачу
Авторы отмечают, что ракеты Tomahawk, которые Киев мог бы использовать для поражения целей на расстоянии до 2500 километров вглубь России, были одной из тем разговора двух лидеров.
«Обсуждение происходит в то время, когда Киев готовится к сложной зиме, поскольку Москва усиливает свои воздушные атаки и развертывает новое программное обеспечение для уклонения от систем противовоздушной обороны Украины, пока страна спешит обеспечить достаточное снабжение энергии в ближайшие месяцы», - указывает издание.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk. Разговор длился около 30 минут, однако принято ли окончательное решение - неизвестно.
