“Що, чорт забирай, ви там обговорювали п'ять годин?”: Трамп розповів про зустріч Віткоффа і путіна

14:34
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежі 13 жовтня, 05:19
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм 13 жовтня, 06:07
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною 13 жовтня, 08:25
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі 13 жовтня, 08:38
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати 10:34
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня 13:30
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво 10:25
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм 10:13
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Ізраїль
Державний кордон України
УНН Lite
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі 14:34
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay's презентує оновлення бренду 14:09
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті 12 жовтня, 11:24
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі 10 жовтня, 11:09
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі 10 жовтня, 10:04
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
Х-101
Лікарські засоби

“Що, чорт забирай, ви там обговорювали п'ять годин?”: Трамп розповів про зустріч Віткоффа і путіна

Київ • УНН

 • 884 перегляди

Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф провів п'ятигодинну зустріч з володимиром путіним, хоча планувалося лише 20 хвилин. Віткофф, який мало знав про росію та путіна, повідомив, що обговорював "багато цікавих речей".

“Що, чорт забирай, ви там обговорювали п'ять годин?”: Трамп розповів про зустріч Віткоффа і путіна

Президент США Дональд Трамп розповів, що його спеціальний представник Стів Віткофф, коли їхав на переговори до російського диктатора володимира путіна, мало знав про росію, самого путіна, а також те, що зустріч між ними замість, яка мала б тривати 20 хвилин, тривала 5 годин. Про це Трамп заявив виступаючи перед ізраїльським парламентом, передає УНН.

Деталі

"Я організував зустріч з путіним і подзвонив, запитав: "Стів вже закінчив?" - це було приблизно через півгодини після початку зустрічі.

"Ні, сер, ще ні. Він все ще всередині". Це було в иоскві. Я запитав: "Ну, як у нього справи?" - "Не знаю, сер, він все ще всередині".

Я подзвонив через годину: "Дайте-но мені поговорити зі Стівом". "Сер, він все ще з путіним. Він з президентом путіним".

Я сказав: "Нічого собі, це довга зустріч - ціла година".

Зателефонував ще через годину - він все ще був з путіним. Через три години - все ще з путіним. Через чотири години почали говорити, що він ось-ось вийде. І через п'ять годин він, нарешті, вийшов

- сказав Трамп. 

За його словами, він запитав: "Що, чорт забирай, ви там обговорювали п'ять годин?", на що Віткофф відповів:

Багато цікавих речей. Ми просто розмовляли про безліч цікавих речей, у тому числі про те, заради чого я туди прийшов

- повідомив Віткофф. 

"Але про це не можна говорити п'ять годин. Є межа, скільки можна обговорювати, і ти розумієш, до чого йдеш. Але це талант. Це - талант", - додав Трамп.

Президент США також зазначив, що його спецпосланець Віткофф, коли їхав на переговори до російського диктатора путіна:

  • мало знав про росію;
    • самого путіна;
      • і політику загалом.

        Нагадаємо

        Президент США Дональд Трамп після завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом закликав свою команду зосередитися на війні в Україні, а після - на мирній угоді з Іраном. 

        Павло Башинський

        ПолітикаНовини Світу
        Володимир Путін
        Ізраїль
        Дональд Трамп
        Сполучені Штати Америки
        Іран