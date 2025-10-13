“Що, чорт забирай, ви там обговорювали п'ять годин?”: Трамп розповів про зустріч Віткоффа і путіна
Київ • УНН
Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф провів п'ятигодинну зустріч з володимиром путіним, хоча планувалося лише 20 хвилин. Віткофф, який мало знав про росію та путіна, повідомив, що обговорював "багато цікавих речей".
Президент США Дональд Трамп розповів, що його спеціальний представник Стів Віткофф, коли їхав на переговори до російського диктатора володимира путіна, мало знав про росію, самого путіна, а також те, що зустріч між ними замість, яка мала б тривати 20 хвилин, тривала 5 годин. Про це Трамп заявив виступаючи перед ізраїльським парламентом, передає УНН.
Деталі
"Я організував зустріч з путіним і подзвонив, запитав: "Стів вже закінчив?" - це було приблизно через півгодини після початку зустрічі.
"Ні, сер, ще ні. Він все ще всередині". Це було в иоскві. Я запитав: "Ну, як у нього справи?" - "Не знаю, сер, він все ще всередині".
Я подзвонив через годину: "Дайте-но мені поговорити зі Стівом". "Сер, він все ще з путіним. Він з президентом путіним".
Я сказав: "Нічого собі, це довга зустріч - ціла година".
Зателефонував ще через годину - він все ще був з путіним. Через три години - все ще з путіним. Через чотири години почали говорити, що він ось-ось вийде. І через п'ять годин він, нарешті, вийшов
За його словами, він запитав: "Що, чорт забирай, ви там обговорювали п'ять годин?", на що Віткофф відповів:
Багато цікавих речей. Ми просто розмовляли про безліч цікавих речей, у тому числі про те, заради чого я туди прийшов
"Але про це не можна говорити п'ять годин. Є межа, скільки можна обговорювати, і ти розумієш, до чого йдеш. Але це талант. Це - талант", - додав Трамп.
Президент США також зазначив, що його спецпосланець Віткофф, коли їхав на переговори до російського диктатора путіна:
- мало знав про росію;
- самого путіна;
- і політику загалом.
