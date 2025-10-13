“Що, чорт забирай, ви там обговорювали п'ять годин?”: Трамп розповів про зустріч Віткоффа і путіна

Президент США Дональд Трамп розповів, що його спеціальний представник Стів Віткофф, коли їхав на переговори до російського диктатора володимира путіна, мало знав про росію, самого путіна, а також те, що зустріч між ними замість, яка мала б тривати 20 хвилин, тривала 5 годин. Про це Трамп заявив виступаючи перед ізраїльським парламентом, передає УНН.

Деталі

"Я організував зустріч з путіним і подзвонив, запитав: "Стів вже закінчив?" - це було приблизно через півгодини після початку зустрічі.

"Ні, сер, ще ні. Він все ще всередині". Це було в иоскві. Я запитав: "Ну, як у нього справи?" - "Не знаю, сер, він все ще всередині".

Я подзвонив через годину: "Дайте-но мені поговорити зі Стівом". "Сер, він все ще з путіним. Він з президентом путіним".

Я сказав: "Нічого собі, це довга зустріч - ціла година".

Зателефонував ще через годину - він все ще був з путіним. Через три години - все ще з путіним. Через чотири години почали говорити, що він ось-ось вийде. І через п'ять годин він, нарешті, вийшов - сказав Трамп.

За його словами, він запитав: "Що, чорт забирай, ви там обговорювали п'ять годин?", на що Віткофф відповів:

Багато цікавих речей. Ми просто розмовляли про безліч цікавих речей, у тому числі про те, заради чого я туди прийшов - повідомив Віткофф.

"Але про це не можна говорити п'ять годин. Є межа, скільки можна обговорювати, і ти розумієш, до чого йдеш. Але це талант. Це - талант", - додав Трамп.

Президент США також зазначив, що його спецпосланець Віткофф, коли їхав на переговори до російського диктатора путіна:

мало знав про росію;

самого путіна;

і політику загалом.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом закликав свою команду зосередитися на війні в Україні, а після - на мирній угоді з Іраном.