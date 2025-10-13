$41.600.10
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 3938 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 6546 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 7568 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 11239 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 16931 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:25 • 22546 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 21935 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 27830 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15682 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном

Київ • УНН

 • 1708 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що після війни Ізраїлю та ХАМАСу його команда має зосередитися на війні в Україні. Після цього він пропонує укласти мирну угоду з Іраном, вважаючи це легким завданням.

Президент США Дональд Трамп після завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом закликав свою команду зосередитися на війні в Україні, а після - на мирній угоді з Іраном. Про це Трамп заявив виступаючи перед ізраїльським парламентом, передає УНН.

Вони (Іран - ред.) отримали серйозний удар, чи не так? Хіба вони не отримали серйозний удар? Боже мій. Їх били з одного боку, з іншого. І знаєте, що було б чудово? Якби ми змогли укласти з ними мирну угоду. І я думаю, що це було б чудово. Ви були б задоволені? Хіба це не було б добре, як ви думаєте? Тому що, я думаю, вони цього хочуть. Думаю, вони втомилися. Хтось сказав, сер, що вони знову запускають свою ядерну програму. Я відповів: "Дозвольте сказати вам дещо, вони нічого не запускають". Вони хочуть вижити. Останнє, чого вони хочуть, - це знову копати нори в горах, які щойно були підірвані, і починати це знову. Вони цього не роблять 

- сказав Трамп.

Він зазначив, що укласти мирну угоду з Іраном буде легко, але спочатку потрібно "покінчити з росією".

Вони хочуть вижити. Добре, але я думаю, у нас є шанс. Думаю, це буде легко. Але спочатку нам потрібно покінчити з росією. Нам треба розібратися з цим. Якщо ти не заперечуєш, Стів (Віткофф - ред.), давай спочатку зосередимося на росії 

- додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп, який сьогодні перебуває в Ізраїлі, заявив про закінчення війни в Газі та наполягає, що ХАМАС дотримуватиметься угоди.

Павло Башинський

