Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном

Президент США Дональд Трамп після завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом закликав свою команду зосередитися на війні в Україні, а після - на мирній угоді з Іраном. Про це Трамп заявив виступаючи перед ізраїльським парламентом, передає УНН.

Вони (Іран - ред.) отримали серйозний удар, чи не так? Хіба вони не отримали серйозний удар? Боже мій. Їх били з одного боку, з іншого. І знаєте, що було б чудово? Якби ми змогли укласти з ними мирну угоду. І я думаю, що це було б чудово. Ви були б задоволені? Хіба це не було б добре, як ви думаєте? Тому що, я думаю, вони цього хочуть. Думаю, вони втомилися. Хтось сказав, сер, що вони знову запускають свою ядерну програму. Я відповів: "Дозвольте сказати вам дещо, вони нічого не запускають". Вони хочуть вижити. Останнє, чого вони хочуть, - це знову копати нори в горах, які щойно були підірвані, і починати це знову. Вони цього не роблять - сказав Трамп.

Він зазначив, що укласти мирну угоду з Іраном буде легко, але спочатку потрібно "покінчити з росією".

Вони хочуть вижити. Добре, але я думаю, у нас є шанс. Думаю, це буде легко. Але спочатку нам потрібно покінчити з росією. Нам треба розібратися з цим. Якщо ти не заперечуєш, Стів (Віткофф - ред.), давай спочатку зосередимося на росії - додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп, який сьогодні перебуває в Ізраїлі, заявив про закінчення війни в Газі та наполягає, що ХАМАС дотримуватиметься угоди.