$41.600.10
48.110.10
ukenru
12:44 • 794 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 2158 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 4104 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 6348 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 10701 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16700 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 21803 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21359 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27311 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15652 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4м/с
72%
750мм
Популярные новости
лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины как государства13 октября, 02:58 • 9048 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам13 октября, 04:14 • 30247 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19 • 44131 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38 • 15674 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34 • 12283 просмотра
публикации
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 4104 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 21804 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 21359 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 27311 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 32168 просмотра
Актуальные люди
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 39495 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 71200 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 74292 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 75207 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 141272 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Х-101
Лекарственные средства
Facebook

Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что после войны Израиля и ХАМАС его команда должна сосредоточиться на войне в Украине. После этого он предлагает заключить мирное соглашение с Ираном, считая это легкой задачей.

Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном

Президент США Дональд Трамп после завершения войны между Израилем и ХАМАСом призвал свою команду сосредоточиться на войне в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном. Об этом Трамп заявил, выступая перед израильским парламентом, передает УНН.

Они (Иран – ред.) получили серьезный удар, не так ли? Разве они не получили серьезный удар? Боже мой. Их били с одной стороны, с другой. И знаете, что было бы замечательно? Если бы мы смогли заключить с ними мирное соглашение. И я думаю, что это было бы замечательно. Вы были бы довольны? Разве это не было бы хорошо, как вы думаете? Потому что, я думаю, они этого хотят. Думаю, они устали. Кто-то сказал, сэр, что они снова запускают свою ядерную программу. Я ответил: "Позвольте сказать вам кое-что, они ничего не запускают". Они хотят выжить. Последнее, чего они хотят, – это снова копать норы в горах, которые только что были взорваны, и начинать это снова. Они этого не делают 

- сказал Трамп.

Он отметил, что заключить мирное соглашение с Ираном будет легко, но сначала нужно "покончить с россией".

Они хотят выжить. Хорошо, но я думаю, у нас есть шанс. Думаю, это будет легко. Но сначала нам нужно покончить с россией. Нам нужно разобраться с этим. Если ты не возражаешь, Стив (Виткофф – ред.), давай сначала сосредоточимся на россии 

- добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, который сегодня находится в Израиле, заявил об окончании войны в Газе и настаивает, что ХАМАС будет соблюдать соглашение.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Украина
Иран