Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном

Президент США Дональд Трамп после завершения войны между Израилем и ХАМАСом призвал свою команду сосредоточиться на войне в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном. Об этом Трамп заявил, выступая перед израильским парламентом, передает УНН.

Они (Иран – ред.) получили серьезный удар, не так ли? Разве они не получили серьезный удар? Боже мой. Их били с одной стороны, с другой. И знаете, что было бы замечательно? Если бы мы смогли заключить с ними мирное соглашение. И я думаю, что это было бы замечательно. Вы были бы довольны? Разве это не было бы хорошо, как вы думаете? Потому что, я думаю, они этого хотят. Думаю, они устали. Кто-то сказал, сэр, что они снова запускают свою ядерную программу. Я ответил: "Позвольте сказать вам кое-что, они ничего не запускают". Они хотят выжить. Последнее, чего они хотят, – это снова копать норы в горах, которые только что были взорваны, и начинать это снова. Они этого не делают