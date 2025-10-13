Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что после войны Израиля и ХАМАС его команда должна сосредоточиться на войне в Украине. После этого он предлагает заключить мирное соглашение с Ираном, считая это легкой задачей.
Они (Иран – ред.) получили серьезный удар, не так ли? Разве они не получили серьезный удар? Боже мой. Их били с одной стороны, с другой. И знаете, что было бы замечательно? Если бы мы смогли заключить с ними мирное соглашение. И я думаю, что это было бы замечательно. Вы были бы довольны? Разве это не было бы хорошо, как вы думаете? Потому что, я думаю, они этого хотят. Думаю, они устали. Кто-то сказал, сэр, что они снова запускают свою ядерную программу. Я ответил: "Позвольте сказать вам кое-что, они ничего не запускают". Они хотят выжить. Последнее, чего они хотят, – это снова копать норы в горах, которые только что были взорваны, и начинать это снова. Они этого не делают
Он отметил, что заключить мирное соглашение с Ираном будет легко, но сначала нужно "покончить с россией".
Они хотят выжить. Хорошо, но я думаю, у нас есть шанс. Думаю, это будет легко. Но сначала нам нужно покончить с россией. Нам нужно разобраться с этим. Если ты не возражаешь, Стив (Виткофф – ред.), давай сначала сосредоточимся на россии
Президент США Дональд Трамп, который сегодня находится в Израиле, заявил об окончании войны в Газе и настаивает, что ХАМАС будет соблюдать соглашение.