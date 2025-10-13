$41.600.10
«Что, черт возьми, вы там обсуждали пять часов?»: Трамп рассказал о встрече Уиткоффа и Путина

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Дональд Трамп рассказал, что его спецпредставитель Стив Уиткофф провел пятичасовую встречу с Владимиром Путиным, хотя планировалось всего 20 минут. Уиткофф, который мало знал о России и Путине, сообщил, что обсуждал «много интересных вещей».

«Что, черт возьми, вы там обсуждали пять часов?»: Трамп рассказал о встрече Уиткоффа и Путина

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его специальный представитель Стив Уиткофф, когда ехал на переговоры к российскому диктатору Владимиру Путину, мало знал о России, самом Путине, а также то, что встреча между ними вместо 20 минут длилась 5 часов. Об этом Трамп заявил, выступая перед израильским парламентом, передает УНН.

Подробности

"Я организовал встречу с Путиным и позвонил, спросил: "Стив уже закончил?" - это было примерно через полчаса после начала встречи.

"Нет, сэр, еще нет. Он все еще внутри". Это было в Москве. Я спросил: "Ну, как у него дела?" - "Не знаю, сэр, он все еще внутри".

Я позвонил через час: "Дайте-ка мне поговорить со Стивом". "Сэр, он все еще с Путиным. Он с президентом Путиным".

Я сказал: "Ничего себе, это долгая встреча - целый час".

Позвонил еще через час - он все еще был с Путиным. Через три часа - все еще с Путиным. Через четыре часа начали говорить, что он вот-вот выйдет. И через пять часов он, наконец, вышел

- сказал Трамп. 

По его словам, он спросил: "Что, черт возьми, вы там обсуждали пять часов?", на что Уиткофф ответил:

Много интересных вещей. Мы просто разговаривали о множестве интересных вещей, в том числе о том, ради чего я туда пришел

- сообщил Уиткофф. 

"Но об этом нельзя говорить пять часов. Есть предел, сколько можно обсуждать, и ты понимаешь, к чему идешь. Но это талант. Это - талант", - добавил Трамп.

Президент США также отметил, что его спецпосланник Уиткофф, когда ехал на переговоры к российскому диктатору Путину:

  • мало знал о России;
    • самом Путине;
      • и политике в целом.

        Напомним

        Президент США Дональд Трамп после завершения войны между Израилем и ХАМАСом призвал свою команду сосредоточиться на войне в Украине, а затем - на мирном соглашении с Ираном. 

        Павел Башинский

        ПолитикаНовости Мира
        Владимир Путин
        Израиль
        Дональд Трамп
        Соединённые Штаты
        Иран