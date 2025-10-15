"Аляскинский процесс" не завершен: лавров рассказал, чего ждет рф
Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что "Аляскинский процесс" не завершен. россия ожидает реакции Вашингтона на ответ владимира путина относительно "концепции украинского урегулирования", переданной спецпосланником США Стивом Виткоффом.
"Аляскинский процесс" не завершен, рф ждет реакции Вашингтона на ответ владимира путина по "концепции украинского урегулирования". Об этом сообщил росСМИ министр иностранных дел рф сергей лавров, передает УНН.
По словам лаврова, российская сторона ждет реакции Вашингтона на ответ владимира путина по "концепции украинского урегулирования", переданной ранее в москву спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.
В ответ на предложение, которое нам передали, внесли свою позицию, которая заключается в том, что мы принимаем это предложение по существу и предлагаем конкретный путь его реализации. Теперь ожидаем нашу реакцию на их предложение
