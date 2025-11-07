кремль опровергает слухи о "немилости" лаврова, но детали вызывают вопросы

ukenru
15:49 • 3852 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 11103 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 12194 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 15487 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 17138 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 37199 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 34810 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 37727 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29169 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 30309 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 26175 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 22743 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 29910 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 18096 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 13347 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
15:32 • 11117 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
14:58 • 12204 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 15495 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 10831 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 37207 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Мирноград
Германия
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 10205 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 18101 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 29916 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 22748 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 26180 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
МиГ-31
Отопление

кремль опровергает слухи о "немилости" лаврова, но детали вызывают вопросы

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Представитель кремля песков опроверг сообщения СМИ о потере главой мид рф лавровым расположения путина, заявляя, что министр продолжает руководить дипломатией россии. Однако, лавров отсутствовал на важной встрече в москве, кроме того - 75-летний министр не поедет на саммит G20, что ранее было его прерогативой.

кремль опровергает слухи о "немилости" лаврова, но детали вызывают вопросы

"Недоверие" к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в Кремле является лишь слухами, которым нет места в реальности. Представитель Путина Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ, что Лавров потерял былую благосклонность со стороны диктатора.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ и Reuters.

Подробности

Представитель московского правительства Дмитрий Песков публично опроверг сообщения мировых изданий о том, что руководитель российской дипломатии Сергей Лавров якобы впал в немилость в Кремле и не пользуется доверием со стороны президента РФ Владимира Путина. По утверждению Пескова, подобное не имеет под собой никаких оснований.

В этих сообщениях действительности не соответствует ничего.. Лавров продолжает руководить Министерством иностранных дел и по-прежнему занимает свою должность.

- говорится в заявлениях Пескова.

Справка

75-летний Лавров, ветеран советской дипломатии, известный своим "решительным" стилем ведения переговоров, отсутствовал на важной встрече в Кремле на этой неделе, на которой ранее обычно присутствовал.

Также, "Путин выбрал другое лицо для участия в саммите G20 в Южной Африке в конце этого месяца, роль, которую ранее исполнял Лавров", пишет Reuters.

Напомним

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "Аляскинский процесс" не завершен. Россия ожидает реакции Вашингтона на ответ Владимира Путина относительно "концепции украинского урегулирования", переданной спецпосланником США Стивом Виткоффом.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Reuters
Южная Африка
Соединённые Штаты
Украина