кремль опровергает слухи о "немилости" лаврова, но детали вызывают вопросы

"Недоверие" к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в Кремле является лишь слухами, которым нет места в реальности. Представитель Путина Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ, что Лавров потерял былую благосклонность со стороны диктатора.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ и Reuters.

Подробности

Представитель московского правительства Дмитрий Песков публично опроверг сообщения мировых изданий о том, что руководитель российской дипломатии Сергей Лавров якобы впал в немилость в Кремле и не пользуется доверием со стороны президента РФ Владимира Путина. По утверждению Пескова, подобное не имеет под собой никаких оснований.

В этих сообщениях действительности не соответствует ничего.. Лавров продолжает руководить Министерством иностранных дел и по-прежнему занимает свою должность. - говорится в заявлениях Пескова.

Справка

75-летний Лавров, ветеран советской дипломатии, известный своим "решительным" стилем ведения переговоров, отсутствовал на важной встрече в Кремле на этой неделе, на которой ранее обычно присутствовал.

Также, "Путин выбрал другое лицо для участия в саммите G20 в Южной Африке в конце этого месяца, роль, которую ранее исполнял Лавров", пишет Reuters.

Напомним

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "Аляскинский процесс" не завершен. Россия ожидает реакции Вашингтона на ответ Владимира Путина относительно "концепции украинского урегулирования", переданной спецпосланником США Стивом Виткоффом.