кремль спростовує чутки про "немилість" лаврова, але деталі викликають питання

"Недовіра" до міністра закордонних справ рф сергія лаврова у кремлі є лише чутками, яким не має місця в реальності. Речник путіна, дмитро пєсков спростував повідомлення ЗМІ, що лавров втратив колишню прихильність з боку диктатора.

Передає УНН з посиланням на росЗМІ та Reuters.

Представник московського уряду дмитро пєсков публічно спростував повідомлення світових видань про те, що керівник російської дипломатії сергій лавров нібито впав у немилість в кремлі, і не користується довірою з боку президента рф володимира путіна. За твердженням пєсков, подібне не має під собою жодних підстав.

У цих повідомленнях дійсності не відповідає нічого.. Лавров продовжує керувати Міністерством закордонних справ і як і раніше займає свою посаду.