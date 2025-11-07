ukenru
кремль спростовує чутки про "немилість" лаврова, але деталі викликають питання

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Речник кремля пєсков спростував повідомлення ЗМІ про втрату главою мзс рф лавровим прихильності путіна, заявляючи, що міністр продовжує керувати дипломатією росії. Однак, лавров був відсутній на важливій зустрічі в москві, крім того - 75-річний міністр не поїде на саміт G20, що раніше було його прерогативою.

кремль спростовує чутки про "немилість" лаврова, але деталі викликають питання

"Недовіра" до міністра закордонних справ рф сергія лаврова у кремлі є лише чутками, яким не має місця в реальності. Речник путіна, дмитро пєсков спростував повідомлення ЗМІ, що лавров втратив колишню прихильність з боку диктатора.

Передає УНН з посиланням на росЗМІ та Reuters.

Деталі

Представник московського уряду дмитро пєсков публічно спростував повідомлення світових видань про те, що керівник російської дипломатії сергій лавров нібито впав у немилість в кремлі, і не користується довірою з боку президента рф володимира путіна. За твердженням пєсков, подібне не має під собою жодних підстав.

У цих повідомленнях дійсності не відповідає нічого.. Лавров продовжує керувати Міністерством закордонних справ і як і раніше займає свою посаду.

- ідеться у заявах пєскова. 

Довідка

75-річний лавров, ветеран радянської дипломатії, відомий своїм "рішучим" стилем ведення переговорів, був відсутній на важливій зустрічі в кремлі цього тижня, на якій раніше зазвичай був присутній.

Також, "Путін вибрав іншу особу для участі в саміті G20 в Південній Африці наприкінці цього місяця, роль, яку раніше виконував Лавров", пише Reuters.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що "Аляскінський процес" не завершено. росія очікує на реакцію Вашингтона на відповідь володимира путіна щодо "концепції українського врегулювання", переданої спецпосланцем США Стівом Віткоффом.

Ігор Тележніков

