Совпадение внутренних и внешних факторов в России традиционно способно повлиять на позиции в среде высших чиновников и даже лишить должности или "воли". Forbes рассуждает, какие тучи сгущаются над министром иностранных дел Сергеем Лавровым на фоне колебаний в отношениях Москвы и Вашингтона, передает УНН.

Называя кремлинологией отслеживание на протяжении десятилетий холодной войны того, кто пользовался политическим расположением, и тех, кто потерял расположение в коридорах власти Кремля, издание фокусирует внимание на личности главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Несмотря на сообщения пресс-секретаря Путина о том, что "Лавров, конечно, продолжает занимать пост министра иностранных дел", издание обращает внимание на ряд свидетельств, что на самом деле ситуация с главным дипломатом сейчас уже не такая, как раньше.

Последним объектом этих спекуляций стал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров, верный сторонник режима, долгое время исполнявший волю Путина (и продвигавший его неоимперскую политику), в последние дни заметно отсутствовал на ряде важных мероприятий. Министр иностранных дел, который обычно является неизменным участником таких мероприятий, не появился на заседании Совета национальной безопасности России 5 ноября – якобы "по договоренности" (вероятно, с Путиным). Он также был исключен из состава российской делегации на предстоящем саммите G20 в Южной Африке в конце этого месяца - пишет Forbes.

С точки зрения авторов материала, уже очевидно, что Лавров имеет отношение к "порче" отношений Кремля с администрацией Трампа после августовского саммита Трамп-Путин на Аляске.

Кульминацией этого стала отмена запланированной на прошлый месяц встречи двух лидеров в Будапеште, Венгрия. - заметил автор материала Forbes.

Для главаря Кремля военная стратегия зависит от того, чтобы "держать Соединенные Штаты в стороне от почти четырехлетнего конфликта". Но вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют скорее о других перспективах.

Кремлевские инсайдеры прекрасно понимают, что если администрация Трампа станет настолько нетерпеливой к непоколебимости России, что полностью поддержит европейские усилия по защите Украины, результаты могут быть катастрофическими для Москвы, отмечает издание.

Может произойти всплеск дополнительной американской военной помощи Киеву, что дополнит военную технику, которую сейчас предоставляют такие страны, как Франция, Германия и Польша.

Предотвращение воплощения этих вещей в реальность, безусловно, является важнейшим приоритетом для главного дипломата России. Однако, поскольку позиция Вашингтона в отношении Москвы продолжает ужесточаться, становится мучительно очевидным, что Лавров просто не выполняет свою работу. Конечно, фундаментальная проблема заключается в том, что, каким бы талантливым дипломатом он ни был, министра иностранных дел России просят защищать то, что невозможно защитить. Рано или поздно он может стать козлом отпущения из-за этого. - подытоживает Forbes.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "Аляскинский процесс" не завершен. Россия ожидает реакции Вашингтона на ответ Владимира Путина относительно "концепции украинского урегулирования", переданной спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

