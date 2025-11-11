Лавров может стать «козлом отпущения» на фоне усиления позиций Вашингтона в «диалоге» с Москвой – Forbes

$41.960.02
Эксклюзив
12:30 • 292 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 10405 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 17269 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 21012 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 25441 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 63401 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 75528 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 103371 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 124312 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125823 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Зеленский: Украина готовит соглашения со странами Европы для защиты неба и энергетики11 ноября, 02:39 • 15066 просмотра
Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна11 ноября, 03:08 • 12198 просмотра
Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали11 ноября, 03:42 • 13449 просмотра
В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракетыPhoto11 ноября, 04:09 • 9736 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto07:02 • 6900 просмотра
публикации
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 292 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 74586 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 124312 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 59717 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125823 просмотра
Реклама
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 5124 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 50231 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 125020 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 129813 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 173736 просмотра
Лавров может стать «козлом отпущения» на фоне усиления позиций Вашингтона в «диалоге» с Москвой – Forbes

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Сергей Лавров рискует потерять пост министра иностранных дел РФ, если не сможет предотвратить усиление позиций США в отношениях с РФ. Зафиксированное отсутствие главы МИД РФ на важных мероприятиях может свидетельствовать о неодобрении в Кремле факта «порчи» отношений с администрацией Трампа.

Лавров может стать «козлом отпущения» на фоне усиления позиций Вашингтона в «диалоге» с Москвой – Forbes

Совпадение внутренних и внешних факторов в России традиционно способно повлиять на позиции в среде высших чиновников и даже лишить должности или "воли". Forbes рассуждает, какие тучи сгущаются над министром иностранных дел Сергеем Лавровым на фоне колебаний в отношениях Москвы и Вашингтона, передает УНН.

Детали

Называя кремлинологией отслеживание на протяжении десятилетий холодной войны того, кто пользовался политическим расположением, и тех, кто потерял расположение в коридорах власти Кремля, издание фокусирует внимание на личности главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Несмотря на сообщения пресс-секретаря Путина о том, что "Лавров, конечно, продолжает занимать пост министра иностранных дел", издание обращает внимание на ряд свидетельств, что на самом деле ситуация с главным дипломатом сейчас уже не такая, как раньше.

Последним объектом этих спекуляций стал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров, верный сторонник режима, долгое время исполнявший волю Путина (и продвигавший его неоимперскую политику), в последние дни заметно отсутствовал на ряде важных мероприятий. Министр иностранных дел, который обычно является неизменным участником таких мероприятий, не появился на заседании Совета национальной безопасности России 5 ноября – якобы "по договоренности" (вероятно, с Путиным). Он также был исключен из состава российской делегации на предстоящем саммите G20 в Южной Африке в конце этого месяца

- пишет Forbes.

С точки зрения авторов материала, уже очевидно, что Лавров имеет отношение к "порче" отношений Кремля с администрацией Трампа после августовского саммита Трамп-Путин на Аляске.

Кульминацией этого стала отмена запланированной на прошлый месяц встречи двух лидеров в Будапеште, Венгрия.

- заметил автор материала Forbes.

Для главаря Кремля военная стратегия зависит от того, чтобы "держать Соединенные Штаты в стороне от почти четырехлетнего конфликта". Но вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют скорее о других перспективах.

лавров готов к встрече с госсекретарем США, но выдвинул требования Рубио09.11.25, 14:53 • 17316 просмотров

Кремлевские инсайдеры прекрасно понимают, что если администрация Трампа станет настолько нетерпеливой к непоколебимости России, что полностью поддержит европейские усилия по защите Украины, результаты могут быть катастрофическими для Москвы, отмечает издание.

Может произойти всплеск дополнительной американской военной помощи Киеву, что дополнит военную технику, которую сейчас предоставляют такие страны, как Франция, Германия и Польша.

Предотвращение воплощения этих вещей в реальность, безусловно, является важнейшим приоритетом для главного дипломата России. Однако, поскольку позиция Вашингтона в отношении Москвы продолжает ужесточаться, становится мучительно очевидным, что Лавров просто не выполняет свою работу. Конечно, фундаментальная проблема заключается в том, что, каким бы талантливым дипломатом он ни был, министра иностранных дел России просят защищать то, что невозможно защитить. Рано или поздно он может стать козлом отпущения из-за этого.

 - подытоживает Forbes.

Напомним

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "Аляскинский процесс" не завершен. Россия ожидает реакции Вашингтона на ответ Владимира Путина относительно "концепции украинского урегулирования", переданной спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

путин был готов завершить войну в Украине по концепции США - лавров27.10.25, 11:44 • 4522 просмотра

Игорь Тележников

