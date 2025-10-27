$42.000.10
Эксклюзив
08:41 • 10377 просмотра
путин был готов завершить войну в Украине по концепции США - лавров

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что владимир путин был готов завершить войну в Украине на основе американской концепции. Это заявление прозвучало во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске.

путин был готов завершить войну в Украине по концепции США - лавров

российский диктатор владимир путин заявил о якобы готовности к завершению войны в Украине на основе американской концепции. Об этом сообщил министр иностранных дел страны-агрессора сергей лавров, передает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

По словам лаврова, это заявление прозвучало от путина во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. лавров заявил, что путин якобы подробно повторил каждый элемент концепции, который с собой привозил спецпредставитель США Стив Виткофф.

В то же время, по словам того же лаврова, стороны "договорились взять паузу". Иными словами, просто ничего не решили и разошлись подумать.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что главе кремля владимиру путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет.

Евгений Устименко

