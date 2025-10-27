Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети

Президент США Дональд Трамп заявив, що главі кремля володимиру путіну слід було б зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуваннях ракет. Про це він сказав журналістам на борту Air Force One під час своєї поїздки до Азії, пише УНН.

Деталі

"Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхнього берега", - сказав Трамп.

"Тож я маю на увазі, що вона не повинна летіти 8 000 миль, і вони не грають з нами в ігри, ми також не граємо з ними. Ми постійно випробовуємо ракети", - додав президент США.

"Нам не потрібно 8000 миль. І, до речі, я не думаю, що путіну це доречно говорити", - вказав Трамп.

Йому слід було б отримати завершення війни, війна, яка мала б тривати один тиждень, зараз триває вже четвертий рік, саме це йому слід було б робити, замість того, щоб випробовувати ракети - наголосив Трамп.

На запитання журналістів, чи будуть якісь додаткові санкції, як пише CNN, Трамп відповів: "Ви дізнаєтеся".

Доповнення

путін оголосив у неділю, що москва успішно випробувала свою крилату ракету "буревісник" із ядерною енергетичною установкою і працюватиме над розгортанням цієї зброї. Російські чиновники стверджують, що вона залишалася в повітрі близько 15 годин і подолала близько 14 000 кілометрів (8 700 миль).

Заява путіна про нове ракетне випробування пролунала того ж тижня, коли потенційний саміт з Трампом зірвався, а Білий дім запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – одні з найбільш відчутних дій адміністрації Трампа проти росії на сьогодні.

Акції "роснефті" та "лукойлу" обвалилися на $5,2 мільярда після санкцій США - росЗМІ