Эксклюзив
07:54 • 8300 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 12146 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 12475 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 53379 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 51144 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45078 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47603 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29081 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 22457 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 61590 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
публикации
Эксклюзивы
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 61568 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 87126 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 107632 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 90810 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 110620 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты

Киев • УНН

 • 12154 просмотра

Дональд Трамп заявил, что владимиру путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет. Он подчеркнул, что война, которая должна была длиться неделю, идет уже четвертый год.

Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе кремля владимиру путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One во время своей поездки в Азию, пишет УНН.

Детали

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, самая большая в мире, прямо у их берега", - сказал Трамп.

"Так что я имею в виду, что она не должна лететь 8 000 миль, и они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты", - добавил президент США.

"Нам не нужно 8000 миль. И, кстати, я не думаю, что путину это уместно говорить", - указал Трамп.

Ему следовало бы получить завершение войны, война, которая должна была длиться одну неделю, сейчас длится уже четвертый год, именно это ему следовало бы делать, вместо того, чтобы испытывать ракеты

- подчеркнул Трамп.

На вопрос журналистов, будут ли какие-либо дополнительные санкции, как пишет CNN, Трамп ответил: "Вы узнаете".

Дополнение

путин объявил в воскресенье, что москва успешно испытала свою крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и будет работать над развертыванием этого оружия. Российские чиновники утверждают, что она оставалась в воздухе около 15 часов и преодолела около 14 000 километров (8 700 миль).

Заявление путина о новом ракетном испытании прозвучало на той же неделе, когда потенциальный саммит с Трампом сорвался, а Белый дом ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – одни из самых ощутимых действий администрации Трампа против россии на сегодняшний день.

Юлия Шрамко

