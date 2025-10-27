Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе кремля владимиру путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One во время своей поездки в Азию, пишет УНН.

Детали

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, самая большая в мире, прямо у их берега", - сказал Трамп.

"Так что я имею в виду, что она не должна лететь 8 000 миль, и они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты", - добавил президент США.

"Нам не нужно 8000 миль. И, кстати, я не думаю, что путину это уместно говорить", - указал Трамп.

Ему следовало бы получить завершение войны, война, которая должна была длиться одну неделю, сейчас длится уже четвертый год, именно это ему следовало бы делать, вместо того, чтобы испытывать ракеты - подчеркнул Трамп.

На вопрос журналистов, будут ли какие-либо дополнительные санкции, как пишет CNN, Трамп ответил: "Вы узнаете".

Дополнение

путин объявил в воскресенье, что москва успешно испытала свою крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и будет работать над развертыванием этого оружия. Российские чиновники утверждают, что она оставалась в воздухе около 15 часов и преодолела около 14 000 километров (8 700 миль).

Заявление путина о новом ракетном испытании прозвучало на той же неделе, когда потенциальный саммит с Трампом сорвался, а Белый дом ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – одни из самых ощутимых действий администрации Трампа против россии на сегодняшний день.

Акции "Роснефти" и "Лукойла" обвалились на $5,2 миллиарда после санкций США - росСМИ