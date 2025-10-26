У рф випробували крилату ракету "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою: кажуть, подолала близько 14 тис. км
Київ • УНН
Випробування російської крилатої ракети пройшло 21 жовтня. У рф запевняють, що "Буревісник" нібито подолав близько 14 тисяч км і перебував у повітрі приблизно 15 годин.
російський диктатор володимир путін приїхав до одного з пунктів управління об'єднаного угруповання військ і провів нараду за участі глави генштабу російської армії валерієм герасимовим і командувачами. Під час зустрічі герасимов розповів, що випробування крилатої ракети "Буревісник" із ядерною енергетичною установкою завершено, пише УНН з посиланням на росЗМІ
Деталі
За словами герасимова, випробування пройшло 21 жовтня. Ракета подолала близько 14 тисяч км і перебувала у повітрі приблизно 15 годин. Начальник російського генштабу також заявив, що ракета продемонструвала можливості обходу систем протиракетної та протиповітряної оборони.
"Це не межа",— сказав путін і запропонував "визначити можливі способи застосування" і почати готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї в російських збройних силах.
Доповнення
Як відзначили в Інституті вивчення війни, погрози кремля військовою відповіддю на ймовірне надання США Україні ракет Tomahawk є останнім кроком у його давніх риторичних зусиллях переконати Захід, що перемога росії в Україні неминуча через нібито військову потужність та переваги рф над Україною та Заходом загалом.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорював з путіним питання ядерної зброї, зокрема, деескалацію. Він вважає такий підхід доречним.